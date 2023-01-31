Cafe Marco及Three on Canton等3店食客食物中毒　涉法國一款生蠔

食物安全中心今（31日）公布，接獲三宗食物中毒個案，經調查後發現與法國出產的一款生蠔有關，目前已要求業界暫停進口，並立即停止出售及使用。涉事餐廳為鰂魚涌太古坊的扒房「The butchers club grille」、尖沙咀港威酒店的酒吧餐廳「Three on Canton」，以及海港城的「Cafe Marco」。



此外，衞生防護中心亦正調查另一宗食物中毒個案，涉事餐廳為位於小西灣的「富軒」，合共12人在午膳後食物中毒，其中三人已求醫，但毋須入院，全部病人情況穩定。



太古坊「The butchers club grille」同涉問題生蠔

食安中心公布，接獲衞生防護中心通報三宗食物中毒個案，患者曾在三間餐廳分別進食生蠔，包括鰂魚涌太古坊的扒房「The butchers club grille」、尖沙咀港威酒店的酒吧餐廳「Three on Canton」，以及海港城的「Cafe Marco」，調查仍然持續。

食安中心表示，已派員到上述食肆調查，發現全部曾出售來自法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。因此為審慎起見，中心已即時指示業界暫停進口，以及在本港出售所有法國相關生蠔，並要求有關供應商及食肆即時停止供應。

食安中心解釋，由於生蠔以過濾大量海水進食，如果養蠔或採蠔一帶水質帶有病原體，將會在生蠔的體內積聚。中心強調，未徹底煮熟的生蠔為高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等人士，更容易受感染，應避免進食生蠔。

12人小西灣藍灣廣場「富軒」午膳後上吐下瀉

此外，衞生防護中心亦在同日公布，正調查一宗懷疑食物中毒個案，共涉及12人。患者為八男四女，年齡介乎20至60歲。他們1月26日在位於小西灣藍灣廣場的中菜館「富軒」午膳，約30至63小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、虛弱、頭痛和心悸等病徵。其中三名受影響人士已求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心提醒，市民要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

．進食前及如廁後要洗手。

