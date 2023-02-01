傳統車牌拍賣驚現含9413　車牌行：一原因或有人買「九死一生」

運輸署本月12日舉行新春車牌拍賣，再推出單字母車牌；署方在19日又會舉行傳統車牌，今日公布將供競投的330個車牌號碼，包括「HD 9413」，四個數目字與廣東話「九死一生」諧音相同。



有車牌行負責人指，這類車牌經常出現，不過「唔太好意頭」，預期沒有人會買；不過他指有車主因風水原因，可能會買此類車牌，以抗衡自己較差的命格。



▼2021.03.07新春車牌拍賣▼



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「HD 9413」排上午第111個供拍賣

運輸署今日公布傳統車牌拍賣安排，共330個號碼將於2月19日在灣仔香港會議展覽中心拍賣。330號碼中，焦點落在上午時段第111個車牌「HD 9413」，因「9413」與廣東話「九死一生」讀音相近。

車牌負責人顏文翰：幾個9413車牌已全部掉哂

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，這種車牌經常出現，過往幾十年的車牌拍賣都有出現。他指號碼「唔太好意頭」，應該沒有人會買，「我自己都試過買幾個9413，依家全部都掉哂。」不過他指有車主因風水原因，可能會買此類車牌，以抗衡自己較差的命格。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



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「A」字頭車牌踴現 「BB 58」亦不吸引

今次不少是「A」字頭的車牌，當中包括「AB 1975」、「AC 135」、「AB 135」及「AC 1281」等。顏文翰表示，因為車牌字母是按推出時間順序下去，「A」字牌有一定年月，「可能60年代已經出現。」

顏文翰認為，今次傳統車牌「好唔吸引」，無字頭無特別驚喜，「都預計唔到個價錢。」就算有點意思的「XG 2047」，他預期都可能只賣到幾萬元。

新春車牌拍賣推出單字母車牌「R」

運輸署兔年新春車牌拍賣將於2月12日舉行，單字母車牌「R」料引起競逐。2021年新春車牌拍賣會，「W」車牌破紀錄以2,600萬元成交。