私家醫生拒診治新冠患者　醫學會：數目不多　求診病人稱諒解

確診人士隔離令於周一（1月30日）取消，近日報道稱有私家醫生拒絕為確診人士診症，平機會主席朱敏健指，若處所拒絕向確診人士提供服務，便會構成歧視，必須有合理解釋。上水一間西醫診所張貼拒收確診人士的告示，該診所醫生指自己年老並患高血壓，屬高危人士，故盡量避免為確診人士診症。有來看症的市民對該做法表示諒解。



醫學會會長鄭志文認同部份醫生可能因自身疾病未有打針等原因，故拒絕新冠患者求診或只能安排視像會診，但以他了解數目並不多。他表示，部份醫生如沒有新冠口服藥均會事先表明，以免惹起麻煩。



上水一間西醫診所門外張貼拒收新冠確診人士的告示。（洪芷菁攝）

張貼公告拒診新冠 醫生自稱高危人士

上水一間西醫診所門外張貼公告，明確表示拒絕新冠病毒檢測陽性及發燒者，禁止有關病人入內。公告稱：「為防疫情擴散,凡新冠病毒檢測陽性及發燒者,請勿入内,居家隔離,或有症狀不適者,可到政府有關門診治理！不便之處,敬請諒解！」

該診所醫生回應指，該告示早於2019年張貼在診所門外，原因是他已81歲，並患高血壓，屬高危人士，故不希望因接收新冠病人而感染疫症。醫生稱為減免感染，甚至打足五針新冠疫苗，料若感染「十日八日都開唔到診」。

該醫生解釋，診症需要近距離接觸病人，比如檢查喉嚨及用聽診器聽心肺狀況時，加上診所通風設備欠佳，所以盡量避免替新冠病人診症。

上水一間西醫診所門外張貼拒收新冠確診人士的告示。診所醫生稱因年老並患高血壓，屬高危人士，故盡量避免為確診人士診症。（洪芷菁攝）

診所無新冠特效藥 可電話診症

對於近日因取消隔離令，而確診人士可到私家診所診症，該醫生表示，基於自己為高危人士，也不會給確診人士診症，故亦沒有向衞生署取新冠特效藥。

她稱早前曾有新冠病人有咳嗽症狀，會開止咳藥給該病人的家人代領；亦會通過電話診症，雖然無法用聽診器檢查肺部，但亦可視乎病人症狀開咳嗽藥、退燒藥等，並由其家人代領。

▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



要求咳嗽發燒求診者做檢測

該醫生補充指並非拒絕所有有咳嗽症狀的病人，除非該病人新冠病毒檢測為陽性。她舉例指今早有咳嗽症狀的病人到診，稱自己喉嚨痛，她判斷是由扁桃線發炎引起的咳嗽，而非新冠病毒，也會看診。

若有咳嗽症狀，但沒有進行新冠病毒檢測，診所亦會即時提供檢測包予病人進行檢測，若檢測結果為陽性則不會診症。她指有發燒症狀的病人也是同樣的做法，而肚疴病人則無需做檢測，如常診症。

至於診所門外張貼的公告，她表示仍未決定是否繼續張貼或者清除。

今日到診的病人唐先生對該醫生的做法表示諒解。他認為不應該批評其對錯與否，「佢有佢嘅難處，我明白」，指若診所真的接受新冠病人，其他病人就不會來診所。被問及若他自己不幸患上新冠肺炎，他指「我可以去公家(醫院）」。

醫學會會長鄭志文。（資料圖片）

有冠口服藥物私家醫生增五成至600人

醫學會會長鄭志文同意部份醫生可能因自身疾病未有打疫苗，或本非看普通傷風感冒為主，故拒絕新冠患者求診或只能安排視像會診，但數目並不多。他指現時已在醫健通登記並取得新冠口服藥物的私家醫生亦由400多增至近600人，相信足夠應付現時近3,000多名的新冠患者，「可能以電話形式問，醫生唔掌握病人資料，又或者怕唔係港人驚麻煩先會拒絕。」

他亦補充，不少病人會向醫委會投訴醫生未能提供相關服務，惟在診症前未有說明，故部份醫生如沒有新冠口服藥均會事先表明，以免惹起麻煩。