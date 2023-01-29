撤隔離令｜門診名額難應付需求　基層求診私家醫生或花半日工資

新冠感染者隔離令周一（30日）起取消，僱員確診若要請病假，需有醫生紙證明。社區組織協會幹事彭鴻昌表示，普通科門診名額或未能足以應付求診市民的需求，難以即日預約看病。基層市民若要領取病假紙，很大可能要去私家診所求醫，惟他們未必有醫療保險，需要自己出錢，「睇一次私家醫生都講緊200、300蚊，好基本，有啲可能再貴啲要3、400蚊，可能係佢哋半日工資都唔定。」他建議當局加大資助診症名額，公營醫療可向私家醫生購買診症名額，供基層市民預約。



家庭醫生林永和認為，現時以自己診所為例，一日內因染新冠而求診的市民基本上少於5人，而以往高峰期則有幾十人求診，需視乎明日起診症需求是否變得龐大，「有需要覺得幫手(協助分流公營醫療)都無問題。」



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彭鴻昌表示，隔離令撤銷後，確診市民需要到普通科門診求醫才能取病假，他指出，「普通科門診好多時候唔係即時預約即日可以睇得到，打電話都未必可以即時即日接通得到，就算接通得到都唔係即時有籌，可能隔一兩日先有籌。」診症名額或不足以應付需求。

雖説現時門診名額由7,500個增加至超過一萬個，但他指出，若名額按平均分配，部份區域需求不太大，未必能夠用盡。相反某些區域的長者數目及基層家庭較多，需求較大而名額或不夠用，促當局應針對這些區域多加名額。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，診症名額或不足以應付需求。（資料圖片／盧翊銘攝）

他又談及基層市民求診難處，他指出，「可以要保到佢哋（市民）用到私營醫生門診，一般保費都會貴一啲。有啲團體保險會包睇幾多次門診，嗰類較多。但有一定規模的公司先會提供這些員工福利。」

部份基層市民未必有醫療保險，如需向私家醫生求診，就要自己付費，「睇一次私家醫生都講緊200、300蚊好基本，有啲可能再貴啲要3、400蚊，可能係佢哋半日工資都唔定。」他又指，若市民求醫後仍感不適，或有較長的後遺症，看數次醫生對基層市民而言，費用都較為昂貴。

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彭鴻昌建議，公營醫療可向私家醫生購買診症名額，即若基層市民未能預約普通科門診，而區內醫生能夠配合，市民可在在預約系統上約見私家醫生。

林永和則表示，現時除了醫管局公布的500多間提供新冠口服藥的私家診所外，香港有數千名私家醫生 「個個都睇得（新冠肺炎）。」而屬於60歲以下、已打針的低風險人士，基本上無需處方口服藥，只需處方舒緩病徵的藥物。

但他承認，部份醫生或因診所規模較小、工作較繁忙等顧慮，未必會應診染疫病人。他預計，未來1至2個月屬於疫情「水尾」，呼籲私家醫生同業能夠幫忙照顧相熟病人，就算未能應診，都可為病人提供指引到附近醫生求診。

林永和表示，需視乎之後診症需求是否龐大，「有需要覺得幫手都無問題。」（張浩維攝）

對於公私營合作的想法，林永和認為，疫情漸趨回落，相信不會有大爆發。他指，現時以自己診所為例，一日內因感染新冠而求診的市民基本上少於5人，而以往高峰期則有數十人求診，需視乎之後診症需求是否龐大，「有需要覺得幫手(分流公營醫療)都無問題。」但相信現時若私家醫生照看相熟病人，應該能夠應付。