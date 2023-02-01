送50萬機票｜吸客大計周四啟動　本港居民或兩途徑獲小量免費機票

三年新冠疫情即將劃上句號。政府明日（2日，星期四）舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，吸引旅客重來香港，焦點落在機場管理局將向旅客及本港居民送出50萬張機票。



據了解，大部份機票會經三間本港航空公司送贈旅客；小部份則留給本港居民，當局或會透過抽獎送出，立法會旅遊界議員姚柏良透露，當局或透過本地旅行社向市民派發機票。



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「你好，香港！」揭開序幕 動用機管局已預購50萬機票

特首李家超明日會主持「你好，香港！」啓動禮，政府稱「為一連串向全世界說好香港故事、推廣香港商機、文化景點及旅客體驗的活動揭開序幕」，財政司司長陳茂波將主持記者會，介紹相關策略和措施。

不少本港居民關注機管局如何送出約50萬張機票。該批機票由機管局於2020年向本港四間航空公司（國泰、國泰港龍、香港快運及香港航空）預購，一直待疫情過去後，透過向旅客派機票刺激香港旅遊業。據悉，機管局當時預購超過56萬張，因此在鼓勵接種疫苗時送出6萬張後，仍有約50萬張未動用。

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消息：3航空公司向旅客送機票 先派短途後派長途

據了解，該50萬張機票會將分別送予訪港旅客及本地居民。前者佔大部份，以符合吸引旅客來港目的，將由三間航空公司（國泰港龍已撤銷）負責送贈予來港旅客，對象包括來港旅行團團友，將辦不同活動送出，如抽獎或問答比賽。為免受惠旅客一窩蜂來港，航空公司會先派短途航班機票，吸引東南亞及內地旅客來港，次輪才擴至長途旅客。

姚柏良：市民或也經旅行社獲免費機票

至於向本地居民送出的機會佔少數，數量明日公布，有指或會仿傚鼓疫勵接種疫苗時，以奬形式送出，或以採取其他方法。

立法會旅遊界議員姚柏良透露，當局或透過本地旅行社向市民派發機票，但當中只佔絕少比例。他解釋，因疫情期間，已曾送出6萬張鼓勵市民接種疫苗，故是次安排主要為吸引旅客到港。至於參與旅行社名單、領取機票條件等具體安排，他表示有待機管局公布。