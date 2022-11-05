機管局送機票谷針抽獎　得獎者：有機位都不許兌換　中咗都無用

去年政府連番出招「谷針」，而機管局亦送5萬張免費來回機票供大抽獎。隨入境政策逐步放寬，得獎者早前陸續收到兌換碼。

不過，有抽中香港快運（HK Express）機票的得獎者表示，揀選心儀的出發日子後，發現所有航班均「已客滿」；及後找到明年1月尾可兌換機位，但要半個月後才能免費回程。不過她發現若自費購買機票，相關航班卻仍有機位。她說不少得獎者亦面對同一情況，批評今次抽獎「好多伏位」，就如空歡喜一場，「當發咗場夢…好似一個騙局咁。」

機管局發言人表示，收到旅客相關的意見及查詢，亦正向航空公司了解有關情況。



2021年5月底，機管局宣布送出5萬張機票大抽獎，已接種新冠疫苗的本港居民均可參加，國泰航空和HK Express將分別舉行大抽獎。（資料圖片）

限本月30日前要兌換機票

余小姐早前參加機管局抽獎後，成功中獎得到HK Express的免費來回機票。她說，HK Express在11月1日至7日陸續發出電郵，通知得獎者其兌換碼。

余小姐續道，得獎者獲得兌換碼後，需在本月30日前兌換機票，由於她抽中的航點為日本大阪，故旅遊期限直至4月30日。

政府攞錢出嚟買機票送比市民，錢你就收咗…但市民依家就換唔到。 余小姐

余小姐本計劃明年4月10日出發（圖左），直至4月16日返港（圖右），但當日全部航班均顯示「已客滿」。（受訪者提供）

同班航班仍有自費機位 免費回程最快要半個月後

余小姐說，本計劃明年4月10日、即復活節假期的最後一天出發，直至4月16日返港，但當日全部航班均顯示「已客滿」。不過，當進入HK Express網站後，她發現自費購買機票則卻仍有機位，「但如果你自己畀錢買，係日日都available （有位）。」

及後余小姐再嘗試其他日子，打算在明年1月26日出發，今次終於成功發現有機位，但仍然事與願違。她指HK Express最快2月9日才有免費回程機位，即至少要逗留15天，批評有關安排十分滑稽。

中咗都無用，等於好似扔咗落海，當發咗場夢咁。 余小姐

余小姐發現明年1月26日有免費機位（圖左），但最快2月9日才能免費回程（圖右），即至少要逗留半個月起。（受訪者提供）

已決定放棄：無一家三口不返工、不返學而去旅行

余小姐坦言，當初中獎後，本來滿心歡喜計劃一家三口外遊，但經過上述經驗後，現已決定放棄獎品，「我係家庭旅行，無理由唔返工、唔返學，然後成家去旅行。」

她認為今次抽獎活動由機管局贊助，認為今次事件他們亦應責任，「機管局已經畀咗佢哋…唔應該咁多限制。」

資料顯示，該次大抽獎由機管局贊助，國泰及HK Express各送出25,000張經濟客艙機票。