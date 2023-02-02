孔繁毅：政府內部檢討未必看到盲點　重申應獨立調查邀外部專家

本港逐漸邁向復常之路，對於政府應否要設立委員會調查疫情，近日惹起爭議。有傳政府傾向以內部檢討方式做疫情檢討。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（2日）在電台節目表示，政府內部檢討即每個部門作自我檢討，「好多盲點未必睇到」，而獨立調查委員會若由國內外、本地專家及相關界別等不同持份者組成，觀點意見較為宏觀及客觀。



他認為，委員會未必一定需要有法定權力，但強調一定要有外部專家參與，國內外疫情經驗可作比較。他又指，「檢討工作唔一定話不足，檢討工作可能原來係話其實有啲地方（香港）做得好好。」



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倡議由國內外、本地專家等持份者組獨立調查委員會

孔繁毅今日在商台節目《在晴朗的一天出發》重申，應該設立獨立調查委員會，其主要職能是總結3年來的抗疫工作及檢討，之前政府雖曾就疫情事宜開會，但只是提供意見，而非作疫情檢討及反映「抗疫工作做得好唔好。」他指出，由國內外、本地專家及相關界別等不同持份者組成的獨立調查委員會，能夠客觀提出意見。即使政府內部每個部門作自我檢討，但「好多盲點未必睇到」。

孔繁毅強調獨立委員會一定要透明及有外部專家參與。（張浩維攝/資料圖片）

設調查委員會非追究責任

被問到若政府以跨部門方式進行工作檢討，是否可行？孔繁毅表示，跨部門固然較每個部門自己做更好，惟沒有獨立及外部專家進行評核，效果不太理想，因他們「可能見到我哋好多自己睇唔到嘅野。」

他指，有人或者對委員會有誤會，認為「會唔會真係一個問責，或者真係要追究返一啲錯失？」其實並非針對部門或問責官員，而是實在地討論，例如長者醫療、社康服務，第五波疫情不少長者在醫院門外長時間等候不能入院、安老院疫苗接種方面作檢討及改善。

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檢討可以提香港處理得宜之處

他強調獨立委員會一定要透明及有外部專家參與，國內外疫情經驗可作比較。他指不必仿效沙士後專家委員會的組成架構，畢竟當時沙士與新冠疫情不同，沙士疫情較短、破壞力較强，但全世界少個案。反觀新冠現在是全世界大流行，變相不同地方有經驗可再作反映。「可能有啲準則大家香港做開，其他地方有唔同做法，檢討工作唔一定話不足，檢討工作可能原來係話其實有啲地方（香港）做得好好。」期望經過檢討及各方提出意見，並待報告出爐後，其他持份者可以再提供意見。