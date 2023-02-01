檢討疫情｜陳凱欣指顧問團可即時提出及解決問題　獨立調查須時長

香港邁向復常，行政長官李家超表明不同意設獨立調查委員會調查三年疫情，指社會應該聚焦向前。立法會議員陳凱欣今日（1日）在電台節目表示，新冠已成風土病，每日或每個月需要面對變化，若參考2003年沙士做法，以八個月甚至一年時間進行獨立調查不可取，並指本港已有抗疫專家顧問團：「𠵱家應該每日都要做檢討......（專家顧問團）見到有咩問題，即時提出、即時去解決。」



▼1月31日 行政長官李家超行會前會見傳媒▼



陳凱欣指理解有聲音希望參考沙士做法

陳凱欣今表示沙士後有3份調查報告，隨後政府因應報告設立專家委員會、科學委員會、以及不同制度。她表示理解有聲音希望參考沙士後做法，但她指，上屆政府已因應新冠疫情成立抗疫專家顧問團，現屆政府更將顧問團人數擴展至6人，並稱現時已有類似於獨立調查委員會的架構，「根本對抗疫情呢三年裏面已經有不同傳染病嘅專家、有行政管理專家幫我哋應對疫情。」

陳凱欣。（梁鵬威攝）

陳表示，新冠已成風土病，隨時有新變種病毒爆發，相反沙士4個月後已消失，隨後以八個月甚至一年時間進行獨立調查，但如今若要成立獨立調查委員會起碼以年或以月計。她認為當前最有效的就是依靠現有專家團即時解決目前醫護人手、藥物、物資等相關問題。

現有唔同專家，佢見到有咩問題，即時提出即時去解決，因為我哋可能一個月後又會面對好細波疫情，都唔出奇。 陳凱欣

香港病人政策連線主席、醫務委員會委員林志釉在同一節目表示，今次疫情奪去過萬人的性命，遠多於沙士的299人。他又指，理解有人認為獨立調查委員會是追究責任而感到抗拒，但他強調調查不是為追究責任，而是汲取經驗，並改善抗疫工作。