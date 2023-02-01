港大醫學院新大樓望明年動工　預計耗資十億　2027至2028年落成

香港大學將就薄扶林沙宣道3號以東、毗鄰心光盲人學校旁的一幅「綠化地帶」興建新的教學大樓在立法會申請撥款。港大發展及基建總監兼院長高級顧問陳應城表示，預計新大樓會耗資逾十億，如成功獲得撥款可在明年動工，2027至2028年會落成。



港大醫學院院長劉澤星表示，近年醫科生人數增近3倍至3,527人，形容有急切必要擴長醫學院。新大樓主要會為高年級的醫科生使用，另亦會設多個研究實驗室包括幹細胞等。



政府早前為提升及增加醫療教學設施，在2018至2019年度的《財政預算案》宣佈預留約3,000億元備用，當中200億元分別撥予香港中文大學、香港大學及香港理工大學進行各項短、中、長期的工程項目，提升及增加2間大學的醫療教學設施。

港大早前就公布中長期計劃，計劃將薄扶林沙宣道3號以東、毗鄰心光盲人學校旁的一幅「綠化地帶」興建新的教學大樓。港大醫學院院長劉澤星表示，近年醫科生人數增近3倍至3,527人，形容有急切必要擴長醫學院。新大樓主要會為高年級的醫科生使用，另亦會設多個研究實驗室包括幹細胞等。

另外，據港大早前向城規會提交的文件顯示，項目擬議發展的大樓包括課室、研究實驗室（包括分子成像、幹細胞及動物科研設施）、教學實驗室、辦公室及儲存空間等，亦會將現時的斜坡位置改建成多層社區空間，供公眾使用。

相關計劃已在立法會通過作前期研究，陳應城今表示，現時研究團隊已在努力當中，港中醫學院已與團隊幾乎每星期開會，預計可趕及2023年底向立法會申請撥款，如成功獲得撥款可在明年動工，2027至2028年會落成。

至於新大樓的造價，陳應城表示，暫時未有確實訂價，但預計會耗資逾十億。他亦提到新大樓會設有休憩處及電梯開放予市民使用，方便市民來回薄扶林道及域多利道。被問到項目為何會延遲落成，陳應城解釋，一般工程延遲半年至九個月實屬正常，因為要配合立法會的會期。