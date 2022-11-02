港大醫學院四篇冠狀病毒論文撤回　涉影像出錯　袁國勇：深感抱歉

香港大學醫學院五篇研究論文，包括四篇與冠狀病毒相關的論文突撤回，研究曾被質疑部分影像資料出錯。相關研究內容未有涉及病人治療，主要與動物冠狀病毒基因排序有關。



港大微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）接受訪問時承認撤回相關文章，並解釋在得悉內文有多個Western blot （蛋白質印跡）相似後，自己已就事件進行調查，發現部分蛋白質印跡確實十分相似，故向當日一同做研究的同事了解情況，估計是在掃描蛋白質印跡到電腦時，將不同樣本混合或重複樣本。



他強調，相關論文研究內容不涉及病人治療，並且不影響往後之研究，其中多篇論文之數據結果，曾獲得領域内其他研究團隊的獨立印證，而由於當年研究所用之冷藏血清樣本已耗盡或按程序銷毀，無法再重做實驗，故才決定撤回論文。



他續指，自己作為研究的通訊作者，對事件責無旁貸，就出錯深感抱歉，往後發表的論文均會用最新的軟件技術檢視研究圖像，確保無誤才會發布。



港大醫學院五篇研究冠狀病毒的論文突被撤回，相關研究的曾被質疑部分影像資料Western blot （蛋白質印跡）跟其內文不同影像之相似度超乎預期。（資料圖片）

港大五篇研究冠狀病毒的論文突在上月31日被撤回。五篇論文分別在2004至2014年期間發表，研究內容未有涉及病人治療，大部分與動物冠狀病毒基因排序及病毒蛋白研究有關。其中一篇更廣為人認識的是，在2014年關於海豚冠狀病毒的研究文章。

香港大學研究團隊當時在三隻印太洋瓶鼻海豚的糞便樣本中發現丙型冠狀病毒，並將其命名為瓶鼻海豚冠狀病毒HKU22（bottlenose dolphin CoV、BdCoV HKU22），其基因組與SW1病毒高度相似，但刺突蛋白S與膜蛋白M的序列相似度較低，分別僅有約74%與85%，而帶有此病毒的海豚皆未出現明顯症狀。此研究將SW1病毒與瓶鼻海豚冠狀病毒HKU22歸為丙型冠狀病毒屬的一新種鯨豚冠狀病毒（Cetacean coronavirus）。

荷蘭微生物學家、斯坦福大學前研究員伊麗莎白·比克（Elisabeth Bik）在八月一日在Twitter發布貼文，曾質疑相關論文部分影像資料Western blot （蛋白質印跡）跟其內文不同影像之相似度超乎預期，並已將相關發現在2017年時已呈報予美國微生物學會及《Journal of virology》。

記者向袁國勇教授查詢事件，他承認撤回文章，指自己在八月一日收到有電郵告知，自己曾發表超過一千多篇學術論文之中有七篇論文，部分研究影像資料Western blot 蛋白質印跡，跟其內文不同影像之相似度超乎預期，「 蛋白質印跡係咩呢，就好似我地嘅快速抗原檢測或 RAT咁，但佢陽性測試只係一條線，陰性測試就無線。」

他在得悉事件後已在同日重新檢視所涉影像，發現部分蛋白質印跡確實十分相似，「放大嚟睇有幾個嘅background確實好似」，故向當日一同做研究的同事了解情況，估計是在掃描Western blot （蛋白質印跡）到電腦時，將不同樣本混合或重複樣本，「因為要續個續個Scan擺上網可能果時mix up（混合）或者duplicate（重複）咗。」

記者向港大微生物學系講座教授袁國勇查詢事件，其承認撤回文章。（資料圖片）

他已就事件主動聯絡相關學術期刊之編輯，表明願意主動撤回論文，而除了已完成審批撤回的五篇文章外，仍有兩篇包括一篇與發現蝙蝠帶有的冠狀病毒 （與SARS無關）相關的研究正申請撤回。他解釋，撤回是因當年研究所用的冷藏血清樣本，在期刊出版後七年，已耗盡或按程序銷毀，無法再重做實驗。

不過，他強調相關論文研究內容不涉及病人治療，並且不影響往後之研究。其中多篇論文之數據結果，曾獲得領域内其他研究團隊的獨立印證，以在海豚發現冠狀病毒研究為例，美國亦有類似的研究有同樣發現。

他表示，自己作為研究的通訊作者，曾核對過研究每隻字及影像資料，但卻「睇漏眼無發現圖片出錯」，對事件責無旁貸，就出錯深感抱歉，往後發表的論文均會用最新的軟件技術檢視研究圖像，確保無誤才會發布。