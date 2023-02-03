東涌延線、屯門南延線、古洞站工程齊動工　工會憂再爆超支及延誤

政府於《鐵路發展策略2014》提出七個鐵路項目，至今全部未落成。運輸及物流局向立法會提交文件交代最新情況，東涌線延線、屯門南延線、北環線古洞站工程都預料今年內動工；洪水橋站工程亦會於明年動工。

不過，港鐵前主席馬時亨卸任前曾指，港鐵不應同時建造多條鐵路，否則會「消化不良」；港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，工程需要「搶人手」，當年高鐵工程由於缺人手，令到進度落後；而且部份工序需要有經驗的港鐵員工負責，擔心多個項目同時啟動，會令缺人情況更嚴重，甚至增加成本、工程延誤等。香港新方向立法會議員張欣宇則認為，現時的項目與當年高鐵、沙中線等的規模不同，但對港鐵而言仍是「小挑戰」。

港鐵表示，會透過項目管理模式，包括嚴格的項目流程及監控，以及透過引進新科技及技術，並按需要增聘和培訓人才，確保各個項目順利推展。



三個今年動工的鐵路項目



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根據運輸局及路政署向立法會提交的最新文件，東涌線延線、屯門南延線、北環線古洞站工程都預料今年內動工；另外洪水橋站工程會於今季刊憲，並料於2024年動工。即由《鐵路發展策略2014》公布後，幾乎相隔近10年，才有部份項目動工。

四個項目預計於兩年內先後動工，然而馬時亨在卸任前曾叮囑，不應再同時建造多條鐵路。他於2019年時提到，任內有多條鐵路同時施工，包括西港島延線、南港島線、觀塘延線、高鐵香港段和沙中線，結果五條線都超支，其中沙中線通車日期多次延誤，紅磡站爆出工程醜聞。馬當時形容這種情況是「消化不良」，引致超支及延誤。

近期港鐵工會不時提到人手流失問題，對於同時起動四個鐵路項目，林偉強坦言擔心再度超支延誤。他表示，工程界需「搶人手」，多年前亦有同樣情況，結果高鐵欠缺工人施工，令到進度滯後。他續指，部份工序需要資深的鐵路員工負責，同時起動多個項目令缺人情況更嚴重，擔心成本增加、延誤。

張欣宇則認為，與當年的五個項目相比，當時沙中線、高鐵等都是大型項目，現時將推行的項目規模完全不同，相信只是「小挑戰」，港鐵仍可以應付。但他亦指，之後有更多基建項目，例如配合人工島填海的三鐵三路，情況就更加嚴峻。

港鐵回覆表示，一直配合政府推展香港鐵路發展項目，現時東涌線延線、屯門南延線、古洞站的前期準備工作均已有序地展開，而洪水橋站的籌備工作亦正在進行。港鐵續指，會透過項目管理模式，包括嚴格的項目流程及監控，以及透過引進新科技及技術，並按需要增聘和培訓人才，確保各個項目順利推展。