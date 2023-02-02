簡約公屋｜啟德多個私樓業委會開會　提區內四大問題促何永賢對話

簡約公屋啟德選址爭議愈演愈烈，身兼立法會議員的當區區議員楊永杰昨日（1日）撤銷集會申請後，啟德十多個私樓的業主委員會和居民代表等，今日（2日）決定晚上召開聯合大會，商討後續行動。有份參與會議的天寰業主委員會委員鄭小姐批評，啟德發展局過去20年的規劃嚴重變質，當年因看中其作為第二個核心商業區（CBD2）的機遇而決定「上車」，亦質疑當局是否會繼續原有規劃。

她續指，啟德內社區設施嚴重不足，點出四大弊病：「無嘢食、街市不足、學校不足和欠缺託兒服務」，形容是「荒漠」。她亦對楊永杰在無諮詢居民情況下取消集會，感到失望。她指各私樓業主都促請房屋局局長何永賢落區對話，以釋除居民憂慮。



▼1月30日 簡約公屋啟德世運道選址▼



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天寰業委會委員之一的鄭小姐表示，啟德區內有十多個私樓屋苑，龍譽、天寰、啟德1號等，有關屋苑將會派出業委會和居民代表出席，預料會至少40多人參與討論，當區區議員張景勛亦會列席，惟一度發起集會的楊永杰則不會參與。

她表示，簡約公屋擬選址啟德世運道一事「推得好急，亦都冇乜點問過我哋嘅居民嘅意見就已經上馬，對於我哋嚟講，啟德區嘅發展影響好深遠」，並指當局已一次又一次向啟德「開刀」，包括在沐安街、原規劃作學校的用地，改為興建過渡性房屋，有違20年前的規劃藍圖。」她強調簡約公屋選址不僅影響啟德作為本港第二個核心商業區（CBD2）的發展，亦與本港的經濟攸關。

無端端又加多咗一萬個簡約公屋過嚟，雖然話就話係5年啫，但係點解要犧牲咗未來呢7年嘅時間，用一個咁大嘅面積嘅土地去做呢件事呢？係咪剩係得呢個位置、一個CBD咁中心嘅位置可以做到簡約公屋呢？ 天寰業主委員會成員的鄭小姐

▼2月2日 啟德沐安街過渡性房屋舉行動土典禮▼



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鄭小姐續指，啟德區內已「無嘢食」，亦只有啟晴邨內的蚊型街市，根本不足以應付居民所需，「唔通真係叫啲人去（日後擬建的）SOGO（崇光百貨）買嘢？」，而學校用地被借用興建過渡性房屋後，令當區學位不足：「我小朋友得3歲，我想搵間託兒所去託兒服務，其係係冇，我覺得好話唔好聽，我哋𠵱家全部就係喺個荒漠……一個市區入面嘅荒漠。」她強調，若當局堅決要在啟德興建簡約公屋，至少要處理好配套問題，否則將會不勝負荷。

對於楊永杰聲稱，房屋局將會與他視察土瓜灣和九龍灣的閑置土地，以研究啟德的「替代選址」，形容當局已「釋出善意」，故取消集會申請，惟政府消息人士卻反駁有關說法，強調啟德選址不變。

▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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鄭小姐表示，對楊永杰的決定感到失望，認為失去了一個表達區內居民意見的機會，她續指，當局毫無諮詢，促請房屋局局長何永賢落區，直接與居民對話。

我又唔想冇一個官方少少嘅，又或者具認受性嘅人同我哋一齊討論過呢件事，反而就一個議員好似就唔知發生咩事咁，就話我收貨喇，咁你收貨唔代表我！你（楊永杰）都冇同我哋傾過偈喎。 天寰業主委員會成員的鄭小姐

▼簡約公屋八幅土地選址▼

