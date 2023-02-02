簡約公屋｜楊永杰：表達意見不止集會　會面影響工務小組投票意向

簡約公屋八個選址出爐後，位於啟德世運道的選址惹起爭議，立法會議員楊永杰一度申請舉辦遊行集會抗議，其後因當局主動約談，決定撤回集會申請。至今早（2日），房屋局長何永賢在電台節目中表明會繼續於啟德世運道的選址興建「簡約公屋」，不會考慮其他用地。



楊永杰回應局長指，對當局說法早已心中有數，但仍感失望，續重申居民反對並因為不想區內有簡約公屋而反對，強調若當局可清楚交代簡約公屋的退場時間表，以及如何確保區內發展「不變形、不走樣」，才能令居民安心及接受。被問到是否不排除恢復申請舉行遊行集會，楊永杰指「我覺得除咗呢個方式，我哋仲有好多計劃嘅。」



▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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啟德世運道的選址惹起爭議，房屋局長何永賢電台節目中表明，用地得來不易，直言現時是需要啟德世運道的選址，暫時不考慮其他用地，會繼續於該處興建「簡約公屋」，又指現時的選址已是最好選擇。

我哋難得搵到啟德呢個選址，我哋𠵱家目前係需要呢塊地，你話再去考慮其他地塊，𠵱家嚟講我哋唔會考慮，我哋𠵱家都會繼續善用啟德呢塊地。 房屋局長何永賢

楊永杰接受查詢表示，由於相關文件已提交立法會工務小組委員會，早已心中有數，當局不會考慮其他用地，惟坦言仍感到失望。他亦對當局在公布選址前不曾諮詢當區區議員的做法深感不滿。

居民擔憂啟德發展有變數

他重申，當區區議員及居民並非因為不想區內有簡約公屋而提出反對，而是擔憂當局屢次改變區內土地用途及發展，更怕區內往後會有更多「改變」，「大家係有好深切嘅憂慮，到底係咪會改變成個啟德發展，將CBD2改變做其他發展呢?」

被問到早前撤回遊行集會申請是否不排除會恢復申請舉行，楊永杰表示：「我覺得除咗呢個方式，我哋仲有好多計劃嘅。」除以遊行集會表達意見外，找立法會申訴部、請願、約見不同政黨等，都是可以表達意見的方法。

或影響本月8日立法會工務小組投票

楊永杰指出，如政府可清晰交代簡約公屋佔用土地的年期，向居民清楚講明區內發展如何「不變形、不走樣」，居民才會心安及接受，「好似海防道個臨時街市都臨咗十幾年，大家都好憂慮（簡約公屋）會唔會臨十幾年。」

他續指，相信當局仍然歡迎討論及表達意見，在周日與當局會面時，將要求當局交代清楚退場的時間表，「唔好用簡單嘅圖，去釋除我哋嘅疑慮。」而與當局的會面、局長的說法也會影響他在本月8日在立法會工務小組委員會的投票意向。

▼簡約公屋八幅土地選址▼

