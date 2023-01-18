旅客人數未復疫前水平 楊潤雄：研今年內送出50萬張機票

香港放寬社交距離措施及入境限制後，訪港旅客人數未如預期。文化體育及旅遊局長楊潤雄承認，現時訪港旅客數字與疫情前仍有很大差距，承諾加強宣傳，並正研究今年內把早前購入的五十萬張機票送出。



民建聯立法會議員葛珮帆今日（18日）在立法會質詢政府未來有何加快旅遊業復甦對策，楊潤雄表示，文體旅局正推出不同宣傳計劃吸引國際旅客來港，包括邀請知名人士到訪香港著名景點拍攝；復辦大型旅遊業界訪港考察團，接待來自泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓等代表團；帶本地旅業界走出去，參與國際旅遊展覽；與餐飲業、航空業、酒店業合作，推出旅客優惠等，如為來港旅客提供特色飲品，透過各計劃向國際展示香港的多元魅力。

▼2023年1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



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楊潤雄：研方法今年內送出50萬張機票

他又提到，當局於2020年曾向航空公司購入約50萬張機票，正研究透過不同計劃，今年內將機票送出，指詳情會適當時間公布。政府又將於2月推出大型宣傳計劃。

至於會否有新一輪支援旅遊業的措施，楊潤雄指，過去3年已推出超過44.8億元支援業界。當局又已推出「旅遊業培訓基金」，為業界人士提供專業培訓，相信從業員隨著旅遊業復薪亦會逐步重返崗位，強調當局會密切留意行業人手情況。

至於有國家或地區對來自香港的旅客實施新的入境限制和防疫規定，楊潤雄表示特區政府反對無理針對香港的入境措施，正與相關當局和領事館交涉，要求全面撤銷帶歧視性的限制。

陸頌雄不滿政府未夠積極：「淡淡定，有錢剩」

不過，工聯會立法會議員陸頌雄認為政府未夠積極，形容當局態度「淡淡定，有錢剩、幫緊你，幫緊你」。他建議當局推出虛擬旅遊，在直播期間與參加者有互動同時「帶貨」，為參加者提供限時報團優惠，吸引更多旅客來港。

楊潤雄表示可與旅發局商討相關建議可行性，但擔心「會唔會喺網上去咗就唔嚟」。