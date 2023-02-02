醫管局女高層與夫涉偷竊　莊慧敏稱遭誤導以為犯罪　才說一時貪心

醫管局女高層莊慧敏與其醫生丈夫趙名宇，被指在黃埔AEON超市內偷海膽及刺身等逾1600元食物案，今（2日）在九龍城法院續審，辯方爭議兩被告非情願下錄口供，莊就錄口供的情況出庭解釋，並稱當日有警員向他們說：無嘟貨品及無畀錢便是偷，又指有意與無意在偷竊罪上無分別，另有警員稱，若他們配合，只會罰款不留案底，且很快可離開，莊稱她當時相信了他們的話，因為他們是執法人員，相信自己的行為是偷，才會照警員指示說因「一時貪心」偷竊。控方不禁說，傳媒有指有些執法人員也會犯法，莊同意，但稱她當時被警員誤導。



被告莊慧敏供稱，她在醫管局任職22年，現職位為總行政經理。莊與丈夫、同案被告趙名宇育有兩名女兒，與76歲的母親同住。

警員說過無嘟機即係偷

莊續指，2022年4月23日，她與丈夫被帶到保安室不久，3名軍裝警員接報到場。警員鍾兆偉查看閉路電視後稱：「見到有啲野無嘟機，咁無嘟機即係偷。」明言要帶他們返警署。莊即稱他們並非故意，可能當中有些誤會，並問警員：「Intentional 同 unintentional 有無分別？」警員回覆指兩者無分別，又謂：「總之啲嘢無畀到錢離開現場就係偷！」

否認曾說偷嚟自己食

莊又說，她當時並不知道「偷竊」在法律上的定義，並稱：「就喺唔知先問佢（警員）」。莊又指當時聽到警員回覆後，便直接相信了警員的說法，認為：「佢地（警員）都處理呢啲案件，佢咁講應該真喺事實。」莊另否認警誡下曾稱：「呢10樣嘢都係偷嚟自己食。」

莊慧敏稱被捕至錄口供過程中，均有被警員誤導。(詳看下圖)

指警曾稱只要配合便可盡快離開

莊又指她與夫被帶回警署後，偵緝警員孔憲浩指盜竊案只是「小事」，只需罰款，不會留案底，故不需要請律師，只要他們「配合」，便可盡快離開。兩人表示會「配合」後，孔便教他們交代時、地、人等資料，及稱，莊亦依從。

信警員說無心都是偷

控方盤問時問莊是否明白何謂「一時貪心」，質疑其明知說法與事實不符都照做。莊稱當時已決定會「配合」孔，孔亦稱不會留案底，且另一警員早前已指無心都是偷，故莊一直都認為自己的行為屬於「偷」。

相信孔因他是執法人員

控方再質疑，既然莊認為會否留案底如此重要，為何不諮詢律師。莊自言當時相信孔的說話，因為對方是執法人員。控方聞言指新聞亦有報道有些執法人員亦會犯法，莊同意但自言當時遭警員誤導。

兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生，莊任職醫管局，曾與張竹君一同出席疫情記者會。兩人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

案件編號：KCCC1147/202

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)