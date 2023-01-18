醫管局女高層與夫涉偷竊　夫稱遭警誤導以為是偷　想快解決作招認

醫管局女高層莊慧敏，與醫生丈夫趙名宇涉黃埔AEON偷海膽等逾1600元食物案，今（18日）在九龍城法院續審，趙就口供呈堂性自辯，強調他們無意偷竊，但稱：「分咗心搞到啲貨品冇嘟機。」及指警員誤導他指：「有意無意沒有分別後」，令他相信自己或許真的偷竊。加上他的女兒因未見父母回家，曾致電到警署查問，他因擔心女兒想盡快處理事件，才會在口供上作出招認。



兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

警稱無付款帶離貨品便是偷

趙就其錄口供情況出庭作供，並透露他是骨科專科醫生，與莊育有2女，當日下午與太太及長女在黃埔用膳後，長女要回家上課而先行離開，兩夫婦便到AEON購物，打算晚上煮飯。至約5時購物完畢，被超市保安截停及帶返保安室，警員鍾兆偉翻閱閉路電視後，指他們有部份貨品未經條碼閱讀器掃描，鍾並說：「冇嘟機即係偷。」莊即問：「intentional（有意圖）同non-intentional（無意圖）有咩分別？」鍾稱有意或無意都無分別，沒有付款便將貨品帶離超市就是偷竊。

要求聘律師警說唔好嘥錢

隨後，二人被帶上警車，鍾指示他們關掉手提電話，趙要求聘請律師及致電女兒，鍾卻稱：「唔好嘥錢。」而二人被捕後已無權使用電話或與外界聯絡。

指警曾教二人說貪心偷食物自己食

趙又指，夫婦倆被帶返警署時再次提出這些要求，惟偵緝警員孔憲浩指盜竊只是「小事」，充其量也只是罰款，他們「合作」便可盡快離開及致電女兒，又說：「（若找律師的話）今晚都唔走得，要去『臭格』過夜，嗰度好恐怖，你哋頂唔住㗎。」孔又教二人招認，因為一時貪心偷食物自己食。

警形容臭格恐怖覺憂心

趙解釋，他當時不知道「臭格」是什麼，但估計是環境比較惡劣的監房，須與其他被捕人士關押在一起，又指孔「形容到咁恐怖」令他十分擔心，憂慮留在「臭格」會有危險。他有近視、散光及老花，在等錄口供時，警員要他脫下眼鏡，他因看不清周圍，感到「好唔安落」。

指警錄下趙未有說過的話

趙續指當晚首次錄口供時，鍾無問及事發經過便自行書寫，趙稱從沒說過該口供所稱：「啲嘢偷嚟自己食」等字句，隨後鍾開始與他聊起工作、移民等話題。完成後，有軍裝警員向他表示，他的女兒報警找父母，令他更加擔心，趙說：「屋企得佢同外母喺度，一個老人家一個小朋友，佢又真係好徬徨，唔知點算打去警署。」坦言當時只想盡快致電女兒親口交代去向。

作錄影會面後才有機會致電女兒

及後，孔指首份口供不夠仔細，要求趙以錄影會面方式進行補錄，他亦有配合，務求可以盡快離開警署。他最終獲准用警署電話致電女兒，孔又稱以他們的背景可申請簽保守行為處理。

稱遭警誤導相信或有偷

趙直言，當時受到超市保安及警員誤導稱有意無意沒有分別，令他「確實相信可能真係有偷咗呢個行為…因為分咗心，搞到有啲貨品冇嘟機。」又害怕女兒擔心父母安危，以為作出招認可盡快解決事件，便聽從警員指示在口供上簽名作實。

案件編號：KCCC1147/2022

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)