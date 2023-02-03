33個月大男童腹瀉及手指腫脹求醫　確診染產志賀毒素大腸桿菌

衞生防護中心今日（3日）表示，一名33個月大男童感染產志賀毒素大腸桿菌，在上月底曾前往博愛醫院急症室求診，情況穩定，無需入院。病人在潛伏期內沒有外遊。中心正調查感染源頭。

一般大腸桿菌無害，但產志賀毒素大腸桿菌則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病，衞生防護中心提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。



衞生防護中心表示一名33個月大男童證實感染產志賀毒素大腸桿菌，情況穩定。(資料圖片)

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的33個月大男童，於今年1月22日起出現腹瀉和手指腫脹，同日前往博愛醫院急症室求診。病人情況穩定，無需入院。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。

衞生防護中心發言人指出，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處；但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

中心補充，預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似。衞生防護中心提醒市民注意個人及食物衞生。

預防產志賀毒素大腸桿菌感染：



1)處理食物時應遵從食物安全五要點，即選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度

2)處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手

3)進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上

4)避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物

5)如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫

