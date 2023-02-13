機管局招聘日提供1,500個空缺　印度裔地勤：努力獲賞識加薪升職

隨着本港入境旅遊措施逐漸放寛，為應付航空業人手的需求，機場管理局將於本月18及19日舉辦「香港國際機場東涌招聘會2023」，為有志投身航空業的求職人士提供就業機會。印度裔港人Baljit亦同場分享非華語人士在航空業工作的心得，「在疫情下堅守崗位，堅信將來會變得好一點，終會等到走出疫境。」她又強調，職場上充分體會到多元共融，自己投入和努力亦無白費，獲上司賞識，去年先後獲得四次加薪，兩度升職。



招聘會提供逾1,500個職位空缺

機管局招聘會分別有12間來自機場及航空業界的機構參與，提供超過1,500個職位空缺，包括航空貨運、航空膳食、地勤服務、飛機維修、機場保安和款待及顧客服務等。同時，為鼓勵多元族裔人才投身業界，同時，現場亦設有非華語人士就業服務，為非華語求職人士提供招聘資料及就業輔導。求職人士可即場遞交職位申請文件，並有機會即場進行面試。

印度裔港人曾因照顧家庭放棄機會 12年後重返獲取錄

印度裔港人Mokand Baljit Kaur，自2019年開始，開始在新翔（香港）有限公司任職地勤工作。Baljit表示，曾居住在新加坡12年，每次經過機場都會留意到SATSHK這間公司，在得知公司會聘用多元族裔的人士後，便十分希望能成為其中的一員。

經過三次面試後，Baljit終於成功過關．不過，她說因當時顧慮子女還很年幼，經過幾番掙扎下，最終未有選擇入職。她說，12年過去，當返回香港定居之際，碰巧見到該公司招聘，便決定再次嘗試，現已入職近四年。

職場多元共融 能成為同事間的溝通橋樑

Baljit補充，任職地勤工作，能在職場中充分體會到多元共融，令自身的性情也變得更主動和開朗。她表示，在加入機場工作前，自己很少說話，也較少與陌生人接觸，而在正式接手工作後，變得自信和健談，喜歡上與不同國籍人士接觸。

她又說，在公司中無分華語或非華語族裔同事，彼此溝通和關係良好，大家十分「傾得埋」、「好玩得」。另外，每當遇上什麼問題，同事們也會持開放態度討論。有時部分非華語同事並不懂說廣東話，自己也會成為他們與華籍同事之間的溝通橋樑。

非華語人士在溝通上具優勢

Baljit表示，其實機場的工作環境相當適合非華語人士，無論是充滿學習機會的職場環境，抑或是前景明朗的晉升階梯，均令她對未來充滿自信。她認為非華語族裔在航空公司工作具有一定優勢，如，能協助公司跟非使用華語的航空公司溝通，進而提升工作效率。

Baljit更笑言，自己曾跟上司說過，「希望自己所擁有的技能，能夠長過自己共有十六個字的名字」。而她的投入和努力也沒有白費，讓她獲得上司的賞識。去年先後獲得四次的加薪，兩度升職，並獲晉升至高級客戶服務主任（Senior Customer Services Officer），她表示，感到自己備受公司所重視。

疫下仍堅守崗位 終會等到走出「疫境」

受疫情影響，Baljit在過去兩年也曾遇上「冇工開」、放無薪假的日子，她身邊也有不少同事因此離職。但她笑言，自己十分「硬頸」，沒有選擇離開，「堅信將來會變得好一點，終會等到走出「疫境」。」而隨著香港逐步復常，她看見香港航空業在今年初已漸趨活躍，很多工作機會已重新湧現。

「希望外籍傭工能早日與家人團聚」

此外，很多外籍傭工在過去兩、三年都沒有離開過香港，近期出境限制放寬，不少人開始陸續返回鄉探親和旅遊。Baljit留意到當中部分也不太清楚航空公司的登機要求，所攜帶的行李可能超出機位的規定。她表示，遇上相關情況，會盡力為她們提供協助，希望外籍傭工順利登機，早日能與家人團聚。

「香港國際機場東涌招聘會2023」詳情如下︰

日期︰​2月18及19日 (星期六及日)

時間︰​上午 11時至下午6時

地點︰​東涌富東廣場一樓展銷場

主辦機構：​香港機場管理局

協辦機構：​鄰舍輔導會​