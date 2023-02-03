南丫海難罪成入獄海事處前高官蘇平治　出山任太白海鮮舫海事顧問

海上畫舫太白海鮮舫去年獲「白武士」接手後，公司董事局上月爆出人事糾紛，要登報澄清關係，又宣布為項目委任新的海事顧問「海驥香港貿易有限公司」。該公司董事，為南丫海難公職人員行為失當罪成，入獄四個半月的海事處前助理處長蘇平治。

太白海鮮舫董事拒絕回應事件，指現階段希望低調發展太白海鮮舫項目。



海事處前助理處長蘇平治刑期上訴得直後，自組公司。（資料圖片／盧翊銘攝）

原屬香港仔飲食集團的太白海鮮舫，去年8月獲「新邦行有限公司」接手。公司前董事及海事顧問楊梓呈接受《香港01》專訪後，太白海鮮舫三名董事上月現身撇清與楊梓呈關係，爆出董事局人事糾紛。

1月20日，新邦行暨太白海鮮舫有限公司董事局在報章刊登聲明，澄清楊梓呈非該公司股東或業務代表，亦未有與該公司有任何技術入股協議。聲明又指出，董事局已委任海驥香港貿易有限公司，於2月1日擔任太白海鮮舫項目的海事顧問。

▼太白海鮮舫現況▼



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翻查資料，海事處前助理處長蘇平治是「海驥香港貿易有限公司」的唯一董事及股東。2012年南丫海難後，蘇平治被指控曾指示下屬毋須執行船舶必須配備兒童救生衣的新法例，公職人員行為失當罪成，入獄服刑4個半月。

《香港01》曾就事件向太白海鮮舫董事黃戴宇查詢，他只重複表示「無可奉告」，又指希望「在低調、寧靜的環境下搞好太白（海鮮舫）」。

2012年國慶煙花期間的南丫海難，39人死亡。（資料圖片）

2012年10月1日，載有127人的港燈南丫四號，載客前往欣賞國慶煙花匯演途中，於南丫島對開水域被港九小輪海泰號撞穿後迅速翻沉，造成39人罹難。

事故發生後，南丫四號被發現船上無兒童救生衣。時任海事處助理處長蘇平治被指控，在2007年至2013年擔任首席驗船主任期間，曾指示下屬毋須執行2007年起生效、船舶必須配備兒童救生衣的法例，採取「新船用新例，舊船用舊例」，被控公職人員行為失當罪。

海事處前助理處長蘇平治曾因南丫海難被裁定公職人員行為失當罪成。（資料圖片／盧翊銘攝）

2016年，蘇平治於原審被判罪成，囚16個月，但他服刑4個半月後提出上訴，獲准保釋。上訴聆訊時，辯方稱蘇平治以「新船新例，舊船舊例」的方式驗船，目的只是為了顧全業界，避免業界因要遵守新例而造成經營困難。至2018年11月，蘇平治獲判刑期上訴得直，即時獲釋，但維持定罪。

蘇平治在刑期上訴得直前半個月，成立「海驥香港貿易有限公司」，並出任公司董事，公司秘書為其妻巫婉婷。

▼2017年10月1日 市民悼念南丫海難五周年▼



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至2019年2月，首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，蘇平治開始擔任該公司的董事，屬自僱人士。其主要職務包括拓展業務機遇、管理日常業務、與潛在客戶會面及策劃公司將來發展。

離職公務員就業申請諮詢委員會批准有關申請，除不得披露政府機密或敏感資料外，亦特別加入兩項條款：

1. 除非海事處認為有需要，否則不得就任何與其工作相關的事宜直接或間接與海事處聯絡

2. 不得為與任職海事處最後三年期間（即2012年3月19日至2015年3月18日），有直接或間接公事往來的客戶提供服務。