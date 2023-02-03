無屍命案｜董事涉殺情婦後棄屍　爭議行兇時意圖　否認謀殺

已婚證券公司前董事戀上夜總會公關後，將她金屋藏嬌。惟前董事的妻子發展丈夫不忠後，兩人感情生變。前董事更涉在情婦單位殺死對方，用尼龍袋運走屍體，之後棄屍。他行兇後更疑用情婦的手機發短訊，訛稱她將返回內地。情婦兄長就胞妹失蹤報案，警方調查終拘捕前董事，但情婦的屍體一直未能尋獲。董事否認謀殺，案件今(3日)在高等法院開審。控方指，不爭議被告非法殺死情婦，主要爭議為被告行兇時是否有謀殺意圖。



被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。

死者秦嘉儀的屍體一直未能被尋回。(資料圖片)

被告買樓讓秦居住

控方讀出開案陳詞，指在四川出生的秦於2007年和前夫離婚。她在港任夜總會任公關時，結織已婚的被告，兩人在2008年拍拖。秦其後沒有在夜總會工作。被告於2009年購下牛頭角淘大花園一單位讓秦居住，他亦有單位鎖匙，並常登門造訪。被告亦有投保，秦為保險的受益人。

妻揭發被告有婚外情

被告的妻子於2011年發現被告有婚外情，曾聯絡秦。秦亦感到被告對她態度有變，她感到失落，被告曾安排秦見心理學家。秦的鄰居曾看到秦與被告在單位內爭吵。

被告單位內殺死秦

控方續指，閉路電話拍到秦於同年10月5日進入居住的大廈，但之後便失去蹤影。秦的兄長於數月後，就秦失蹤一事報案。警方調查發現，被告於10月6日晚上進入秦居住的大廈。而在案中不爭議，被告在單位內非法殺死秦。被告之後外出，購買真空袋、手套和保鮮紙等，然後返回單位，逗留約一個多小時後才離開。

將秦的屍體放尼龍袋棄於將軍澳

被告於翌日才返回單位，之後以手推車推着一個尼龍袋離開，然後開車前往將軍澳。控方指，尼龍袋內藏秦的屍體，而他已在某處棄屍，而秦的屍體最終未能尋獲。

發假訊息扮秦將到內地

此外，被告事後亦指示裝修工人清空單位內的物品，以及用秦的手機發訊息予她的友人和心理學家，假扮秦稱將到內地。

控方指，案中的主要爭議是被告案發時，是否有謀殺意圖，控方會依賴案中的環境證供佐證。

案件編號：HCCC130/2021