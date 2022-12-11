屯門謀殺案｜22歲男腦出血亡　警再拘4男涉謀殺傷人　共16人落網

屯門青菱徑謀殺案，22歲任職運輸工人的「佳仔」本年8月6日與友人在食肆飲酒聊天期間，突然被圍毆，頭部重創昏迷，留醫數日後被判斷腦幹死亡，拔喉離世。警方先前拘捕12名男子疑與案有關，包括一名16歲男童於11月12日在屯門被捕，他已被暫控兩項「傷人」罪，案件將於12月29日上午在屯門裁判法院提堂。至今日（11日），警方再於天水圍區，拘捕多4名年齡介乎22至26歲的男子（樊X宏、屠X鉦、劉X杰、羅X泓），涉嫌「謀殺」及「傷人」，正拘留於天水圍警署作進一步調查。



警方再拘捕4人涉嫌傷人，於屯門一宗謀殺案件有關。（林振華攝）

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事發於本年8月6日凌晨2時，屯門青菱徑一食肆對開發生謀殺案。當時有4名男子，懷疑被人以硬物襲擊。救援人員趕赴現場，發現一名22歲男子梁X佳頭部受傷，他昏迷被送往屯門醫院治理。該名22歲男子，於8月8日下午2時59分被證實死亡。警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。

警方就此案早前已拘捕12人。當中包括於8月6日拘捕一名21歲男子及一名17歲男童，17歲男童被暫控一項「謀殺」罪及兩項「傷人」罪，21歲男子獲准保釋候查；8月8日再拘捕多一名17歲男童，被暫控兩項「傷人」罪；8月12日再拘捕多2名分別32及20歲男子，涉嫌襲擊案中另外兩名受傷男子，各被暫控兩項「傷人」罪；8月30日再拘捕一名21歲男子，他被控一項謀殺及3項傷人罪；於9月10日及9月11日，分別在屯門及觀塘拘捕兩名16歲男童，涉嫌襲擊案中另外兩名受傷男子，各被暫控一項「傷人」罪；10月9日警方在機場拘捕一名16歲男童，涉嫌「傷人」；11月12日，一名16歲男童於屯門被捕，已被暫控兩項「傷人」罪。

至今日（12月11日），再拘捕多4男，年齡介乎22至26歲，涉嫌謀殺及傷人，正拘留於天水圍警署作進一步調查。

屯門警區反三合會行動組第一隊繼續積極跟進該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電6148 1800與調查人員聯絡。