全面通關｜羅湖城仍十室九空　有商舖東主預數十萬元入貨迎開關

中港即將迎來全面通關，特首李家超今日（3日）宣布，2月6日起取消核酸檢測要求及過關配額，而且羅湖、皇崗口岸等亦會重開。《香港01》記者今日直擊羅湖口岸情況，由於口岸仍未開放，人流稀少；羅湖商業城仍然十室九空，更有小孩在商場內踩單車追逐玩耍。



不過，有個別店舖已重開，店主直言疫下三年都未營業，收入清零，只能「食老本」維生，直至近日知悉通關消息後，便回店內整理貨品。雖然對開關感到開心，但相信生意不會即時回復疫前水平，「有一半都好啦」。



另有眼鏡店東主表示，會準備充足貨源迎接開關，更預備20萬至30萬人民幣資金入貨做準備，期望生意愈來愈興旺。



2月3日羅湖口岸情況



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記者今早到羅湖口岸一帶，大部份店舖沒有營業，人跡罕至；但亦有工作人員在清潔現場。

與口岸相連的羅湖商業城，同樣門可羅雀，現場十室九空，大部份均未有營業，更有小孩在現場踩單車，互相追逐玩耍。不過現場亦部份店舖已亮燈，有職員打掃、整理商品，惟未營業。

羅湖城門可羅雀，有小孩在場內踩單車玩耍。(張浩維攝)

在羅湖城售賣手袋、行李箱的鄭小姐，今午帶同孩子到店舖整理商品，並將部份行李箱放到店外陳列，為通關準備。她表示，過去三年都未有營業，日前知悉通關在即，便重回羅湖城準備開舖。

鄭小姐表示，過去三年只能「食老本」，對通關感開心。(張浩維攝)

鄭表示，不少手袋已擺放三年，需時整理檢查，棄置次貨，疫下收入歸零，「呢度都無人，過嚟開舖都無用」，故只能「食老本」維持生活。

她又指，原本商品的定價已較便宜，行李箱只賣100至300多元，但會再提供優惠吸客。問到對生意的展望，她坦言今年都難以回復疫情前水平，「有一半都好啦」。

張先生經營眼鏡店，同樣三年來未有營業，知悉通關才返回店舖準備重開。他表示，會準備充足貨源迎接開關，更預備20萬至30萬資金入貨準備，期望生意愈來愈興旺。

張先生表示，會準備充足貨源迎接通關。(張浩維攝)

經營玉石生意的袁先生表示，港人消費佔其店舖一半生意，疫情三年來只有閒時才會到店舖營業，他認為通關對兩地都幫助，「首次見到希望，生意就以後再說，肯定有機會」。