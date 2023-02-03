全面通關｜消息：羅湖口岸2.6重開　免檢下便利跨境學童來港上課

國務院港澳事務辦公室公布，2月6日起全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排。消息指，羅湖口岸鐵定同日重開，在免檢及免配額安排下，便利跨境學童當日起來港上課。



▼1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門▼



+ 18

國務院港澳事務辦公室今日公布的通關安排中，其中一項指出，內地毗鄰香港、澳門口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，內地與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用，以確保中港澳三地通關和跨境客運序、暢順。

消息指，香港與內地1月8日首階段通關，當時因工程未完成而暫緩開放的羅湖口岸，鐵定2月6日亦同步重開，在免檢及免配額安排下，便利跨境學童當日起來港上課。

羅湖口岸，日前已有紀律部隊人員駐為恢復開放部署。羅湖商業城物業管理有限公司日前亦向商戶發出通知，內文指羅湖口岸將在2月6日全面開關。消息稱，隨著國務院港澳事務辦公室今日公布2月6日起全面恢復內地與港澳人員往來，羅湖口岸亦敲定當日重開，據了解，港鐵及入境處、海關及警方，已到羅湖站展開通關前期工作。