全面通關｜羅湖站2.6重開　4至8分鐘一班車、兩班羅湖一班落馬洲

政府今日（3日）公布本港與內地將於2月6日全面通關，屆時羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸及落馬洲/皇崗口岸將重新開放。羅湖站將會與以往一樣，由早上6點半至晚上12點開放，行駛模式亦會與以往相若，兩班車往羅湖後，有一班落馬洲列車，羅湖列車將維持4至8分鐘一班，落馬洲列車將約12分鐘一班，港鐵表示將會緊密監察情況並作出調整。



港鐵公司過境鐵路總管張志強表示，羅湖關口已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間由早上6點半至晚上12點，行駛模式亦會一樣，兩班羅湖後有一班落馬洲列車，羅湖列車將維持4至8分鐘一班，落馬洲列車將約12分鐘一班，港鐵將會緊密監察情況並作出調整。

▼1月3日的新田皇巴站▼



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張志強提醒，2月6 日後免檢測及免預約可隨時出入境，但市民最好先做好內地的電子健康申報。另外，7日內曾到過海外或台灣的旅客，仍然要進行檢測才可出入境。