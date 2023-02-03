全面通關｜羅湖站2.6重開 4至8分鐘一班車、兩班羅湖一班落馬洲
撰文：馬煒傑
出版：更新：
政府今日（3日）公布本港與內地將於2月6日全面通關，屆時羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸及落馬洲/皇崗口岸將重新開放。羅湖站將會與以往一樣，由早上6點半至晚上12點開放，行駛模式亦會與以往相若，兩班車往羅湖後，有一班落馬洲列車，羅湖列車將維持4至8分鐘一班，落馬洲列車將約12分鐘一班，港鐵表示將會緊密監察情況並作出調整。
港鐵公司過境鐵路總管張志強表示，羅湖關口已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間由早上6點半至晚上12點，行駛模式亦會一樣，兩班羅湖後有一班落馬洲列車，羅湖列車將維持4至8分鐘一班，落馬洲列車將約12分鐘一班，港鐵將會緊密監察情況並作出調整。
▼1月3日的新田皇巴站▼
+8
張志強提醒，2月6 日後免檢測及免預約可隨時出入境，但市民最好先做好內地的電子健康申報。另外，7日內曾到過海外或台灣的旅客，仍然要進行檢測才可出入境。
全面通關｜2.6起取消配額 7日內無外遊史免核酸、港澳旅行團復辦羅湖通關｜陳茂波稱與內地磋商進展良好 冀盡快開放羅湖口岸羅湖通關｜羅湖站有工作人員為重啟準備 列車多次進出並有廣播羅湖通關｜邊境直擊羅湖站凌晨燈火通明 港鐵列車駛入月台通關｜皇崗下周重開將改用臨時旅檢大樓 運輸署：皇巴已準備服務01搶先．羅湖通關｜商業城通告稱2.6開關 消息指紀律部隊已就位
2月6日全面通關有什麼安排？
由2月6日起，有全面通關4大措施，而全面通關後隔離、檢測要求也有更新，更加開羅湖等3口岸，撤澳門到港快測見詳情。
全面通關交通安排?
政府今日宣布2月6日起與內地全面通關，九巴城巴擬開辦多條路線至香園圍口岸，而皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）都會2月6日起重新服務，服務詳情請看。港鐵都已經準備就緒，將會與以往一樣開放時間，羅湖列車及落馬洲列車服務詳情請看。