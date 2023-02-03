簡約公屋｜啟德私樓業主向政府發信　斥政策朝令夕改欠整體規劃

簡約公屋八個選址曝光後，位於啟德世運道的項目可建逾萬伙，惟引起區內私樓居民反對。該區私人屋苑多個業委會在昨晚(2日)舉行居民大會，重申反對政府選址啟德建簡約公屋。今日亦再向政府發公開信，指政府政策朝令夕改，同時計劃簡約公屋時未有周詳規劃，亦未有向城規會申請及諮詢，質疑政府沒有履行程序公義。



▼2月2日 啟德私人屋苑居民大會反對區內建簡約公屋▼



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啟德私樓業主繼昨晚(2日)召開大會，反對政府選址啟德建簡約公屋後，今日(3日)再向政府發公開信，質疑房屋局局長何永賢只用短短2天時間向媒體發放簡約公屋資料，但未有正式與各持份者會面，已安排於2月8日向工務小組委員會申請撥款。

公開信提出3點，首先是政策朝令夕改，指啟德區核心這幅商業地皮(共9.5公頃)當中的5.7公頃，用作建10,700個簡約公屋單位，質疑有何投資者會有意投下剩下不足4公頃的「地王商業地皮」；公開信指政府為應付解決短期問題，政策和規劃朝令夕改；此舉卻犧牲政府誠信， 誠信一失，對香港的信譽，經濟價值等損失不可估量 ，勢必動搖香港基石。

其次，公開信指興建簡約公屋及使用年期為2年建築及5年使用期，若10,700單位退場順利，仍要最快2031才可騰空作原先規劃用途。質問政府根據過往紀錄，10,700戶單單上樓、遷出需要花上多少時間。公開信同時指政府作為法律制定者，理應向城規會申請及諮詢，質問房屋局今次是否有意繞過城規會，沒有履行程序公義。

最後，公開信指公帑未能用得其所，假設政府確切做到七年順利退場，庫房已用了95億元，還未計簡約公屋營運費，於啓德核心地段珍貴的商業地皮，興建10,700個只有5年壽命的單位，每個單位平均每月使用成本為最低14,800元，居民請政府回應公帑是否用得其所，是否應該考慮將簡約公屋建設在可以使用比較長時間的地段， 較符合整體社會的經濟效益。

公開信全文：



局長漠視民意，動搖香港基石；政府朝令夕改，犧牲香港未來



全港市民於1月31日收到政府將啟德區核心商業地皮改建10,700個簡約公屋單位的計劃，公佈至今，房屋局何永賢局長只用短短2天時間透過媒體發放資訊，但未有正式與香港各持份者會面下，已安排於2月8日向工務小組委員會申請撥款。我們一班關心香港長遠發展的市民想向各位政策官員，代表香港的立法會議員提出以下問題，懇請賜覆:



1. 政策朝令夕改 動搖香港基石

啟德區原先以 CBD 2.0 規劃，打造成香港長遠發展規劃及起動東九龍的核心部分，更以巨額公帑打造區內的商業、旅遊業、體育藝術事業及智能社區等建設，對香港發展攸關重要。如今啟德區核心這幅商業地皮(共9.5公頃)當中的5.7公頃用作建10,700個簡約公屋單位，試問哪一個投資者會有興趣投下剩下不足4公頃的“地王商業地皮”? 跨國企業和商戶仍會視啟德區為香港CBD 2.0?明日大嶼和北部大都會等千億政府規劃， 還會有誰相信？為應付解決短期問題，政策和規劃朝令夕改；此舉卻犧牲政府誠信， 誠信一失，對香港的信譽，經濟價值等損失不可估量 ，勢必動搖香港基石。人才及投資者對政府信心存疑，請問政府如何可以搶人才、吸投資、振興香港經濟？如何繼續以香港作為中國與外國的窗口， 為祖國的發展及經濟作出貢獻？



2. 「臨時」佔用實則十數年起計 窒礙香港整體發展

永久地標式建築的碼頭郵輪碼頭(斥資72億)已落成10年，啟德體育園(斥資320億)將於2025年落成，現在正正是啟德令香港再一次起飛的時機，正如特首所說: “啟德是整個香港及商業發展火車頭!” 若以政府公佈的時間表: 由2024年起計，興建單位及使用年期為2+5年，若10,700單位退場順利，仍要最快2031才可騰空作原先規劃用途！10,700戶遷出工程浩大，請問政府： 根據過往紀錄，10,700戶單單上樓、遷出便要花上多少時間? 政府未確實回覆退場時間及有關居民遷徙安排。即使嚴格按所說2+5退場是否仍要十數年起計才能在原址再推發展？一旦再耽誤啓德商業發展，郵輪碼頭及體育園還需要擺放多少年才可大力發展令整個CBD2.0產生協同效應? 香港的發展還可以有幾多個10年去耽誤？若改變土地用途多於5年(事實上2+5年已經超過5年)，政府作為法律制定者，理應向城規會申請及諮詢，請問房屋局今次是否有意繞過城規會，沒有履行程序公義?



3. 公帑未能用得其所

財政司司長公開表示今年財政預算將有千億財赤，香港市民可能須分擔額外稅務負擔，大家要「睇餸食飯」！假設政府確切做到2+5年而順利退場，庫房已用了95億(未計簡約公屋營運費)於啓德核心地段珍貴的商業地皮興建10,700個只有5年壽命的單位，每個單位平均每月使用成本為最低14,800元，請政府回應公帑是否用得其所? 另外, 上述所提及對香港的信譽及營商環境信心的損害、對香港基石的破壞，錯過香港經濟再起飛時機，對香港的長遠傷害和實質損失將遠超這個數目！我們認同一個和諧社會， 需關注各階層利益； 更認同要照顧基層， 但政府公帑必須用得其所，才能對基層市民作出可持續性支援。政府是否應該考慮將簡約公屋建設在可以使用比較長時間的地段， 較符合整體社會的經濟效益？懇請政策官員書面回應以上問題，重新考慮啟德簡約公屋選址！



今日「啟德」. 明日「大嶼」. 他朝「北都」

一群愛香港珍惜香港的市民 於 2023年2月3 致上 – 心繫香港 . 家在啟德

