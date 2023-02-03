啟德簡約公屋｜黃偉綸重申不改選址：「唱衰」自己區是損人不利己

簡約公屋啟德選址惹爭議，財政司副司長黃偉綸今日（3日）在社交媒體發文指，政府無意改變現有8幅地址，強調簡約公屋僅為短期用途，長遠不影響啟德作為第二個核心商業區（CBD2）的規劃，促請立法會議員和公眾「給劏房戶多一個希望和選擇」，通過議案。



他重申簡約公屋是一項大規模社會工程，具有非常重要的社會功能及價價，又指不斷挑起社會矛盾，甚至公開「唱衰」自己區的價值，不但不智，更是損人不利己，而將基層和中產業主推向對立面，非做實事者所為。



▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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需要整個社會共同努力才能成事 政府不能單打獨鬥

黃偉綸表示，簡約公屋以組裝合成建築法建造，興建速度別快，建築期約兩年，故有信心能在5年內興建約三萬個單位，以將公屋輪候時間由6年縮短至4.5年，他強調這個目標，需要整個社會共同努力才能成事，政府不能單打獨鬥。

啟德作為第二個核心商業區長遠發展用途不變

對於啟德作為第二個核心商業區（CBD2）的規劃，他表示，政府已不厭其煩地重申，涉及用地的長遠發展用途不變，故世運道綜合發展用地的空窗期內，用作簡約公屋短期用途，並不會改變啟德已規劃的法定用途，直指：「若把這捏造成會影響整個九龍東的CBD2定位，是完全沒有根據，亦不合理！ 」

房屋局局長何永賢多番被問到，能否承諾啟德選址在5年營運期後，即2031年便歸還發展，黃偉綸在文中說，簡約公屋是以2年建築期、5年使用期為預算，當「2+5」年期屆滿後便會釋出用地，然後按原有規劃落實發展，簡約公屋亦會完成填補短期公營房屋供應不足的歷史任務。惟其文中留下伏筆：「除非屆時（公屋）需求量大增」，意味着簡約公屋仍有可能延長營運期。

▼2月2日 啟德私樓業主召居民大會 促政府擱置當區建簡約公屋▼



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啟德業主代表昨晚（2日）舉行會議，明言反對當局擬在當區興建簡約公屋，但透露會考慮遊行或申請司法覆核。黃偉綸引述傳媒人屈穎妍和盧永雄對此的批評言論，更指反對者有關做法不智，更是損人不利己。

不斷挑起社會矛盾，甚至公開『唱衰』自己區的價值，不但不智，更是損人不利己。將基層和中產業主推向對立面，更非做實事者所為。 財政司副司長黃偉綸

▼簡約公屋八幅土地選址▼

