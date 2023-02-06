渣打馬拉松｜50醫護自發組「醫護任何人」　為有生命危險跑手急救

因疫情一度停辦的渣打馬拉松，在下周日（12日）復辦。雖然渣馬賽事為本港年度盛事之一，惟亦曾發生跑手猝死悲劇。50名醫護2019年起自發組織「醫護任何人」，掛起其號碼布，既是跑手落場參賽，亦會為有生命危險的跑手進行急救。



成員之一，有20多年跑步經驗、急症科專科醫生的蕭粵中表示，成立之初是因為有見長跑活動上不時有心藏病發等不開心的事件發生，故集合了一些共同理念的醫生參與計劃。他亦指，自己去台灣或日本等地都見到類似的組織，如醫生跑手及自動體外心臟去顫器（AED）跑手，未來亦希望可為每名「醫護任何人」增添救生儀器作急救用途。



50名醫護，包括多名醫生、護士及醫科生等，自2019年起自發組織「醫護任何人」，為有生命危險的跑手進行急救。（呂穎姍攝）

下周日（12日）就是一年一度的渣打馬拉松盛事，不少人都為參與賽事作最後準備，冀在比賽中有最佳表現。不過，馬拉松比賽不時會出現令人惋惜的新聞，故約50多名參加醫護馬拉松比賽的醫護就自發組織「醫護任何人」，為賽事上的突發事件提供醫療相關協助，為心臟停頓跑手提供急救。

成員之一，有20多年跑步經驗、急症科專科醫生的蕭粵中表示，相關計劃為2019年展開，成立之初是因為有見長跑活動上不時有心臟病發等不開心的事件發生，故集合了一些有共同理念的醫生參與計劃。他亦分享自己有次參加科枝園跑步比賽，見到有人全身抽搐，上前發現其心臟停頓，故立即為其進行急救，最終成功獲救。

另一成員、深切治療科專科醫生冼維正補充，不少心臟病發的人，入到急症室及深切治療部可以救回的都是有人曾為其做心肺復甦，故希望可以宣傳「任何人」的概念，在危急情況下就算手上無任何救生儀器仍可施以援手，「做唔到標準去到100分，50分其實都已經好好。」

參加計劃的醫護包括多名醫生、護士及中醫生等，當中不少更為醫科生。醫科生李梓瑩今次雖未有參與，但有協助找醫科生參加計劃，包括第一次參加十公里挑戰賽的港大醫科生梁以鏗及容羽柔。梁以鏗表示，急救的時間往往是最重要，故希望參與計劃可以比急救站更近一步幫到有需要的人，「可以做住啲嘢先，令到佢可以喺最好嘅狀態接受治療。」

容羽柔亦指，作為首次參加馬拉松，成為「醫護任何人」可以為今次比賽增加了意義，亦可以與大會的醫療急救站有相輔相成的效果，「我們都是跑手，見到有咩事都可以即刻施救。」除了西醫外，中醫生胡子釗亦有參與其中。他表示，自己為第二次參加馬拉松，今次想參與「醫護任何人」計劃是因為希望可以將學到的知識延續到興趣上。

「醫護任何人」成員在馬拉松當日會穿著一般跑衣，背部貼上印有「醫護任何人」的號碼布以茲識別。被問到未來會否有計劃增添救生儀器作急救用途，蕭粵中亦指，自己去台灣或日本等地都見到類似的組織，如醫生跑手及自動體外心臟去顫器（AED）跑手，未來亦希望可增添救生儀器。

渣打馬拉松小貼士：



1、留意身體狀況，如有遺傳性心臟病史，應先由醫生評估

2、留意是否有不正常病徵，如頭暈及喘氣得十分嚴重，應先由醫生評估

3、比賽前要有系統的訓練，不要認為跑到十分辛苦才會有進步，而是要持續訓練

4、比賽前要足夠的睡眠及進食適當的分量

5、留意比賽當日的身體情況，如十分不適應停止比賽

