渣打馬拉松｜參賽名額增1.2萬至3.7萬　新增名額稍後分配後補名單

香港渣打馬拉松將於明年2月12日舉行，主辦單位今日（12日）宣布，與政府及各方協調後，參賽名額將由原本25,000個增加至37,000個。大會感謝政府及各方全力支持和積極協調，「於社會復常之路上，讓更多本地參賽者與海外精英一同在這項國際盛事中共創佳績。」

至於新增名額將分配予後補名單，各後補名單中的跑手將於今日下午陸續收到電郵通知，成功後補中籤的跑手須於12月16日或之前繳款確認。



▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



香港渣打馬拉松主辦單位宣布，與政府及各方協調後，明年2月12日舉行的香港渣打馬拉松，參賽名額將由原本25,000個增加至37,000個。新增名額將分配予後補名單，各後補名單中的跑手將於今日下午陸續收到電郵通知，成功後補中籤的跑手須於12月16日或之前繳款確認。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



+ 27

渣馬一度取消 再爭取2月舉辦

翻查資料，受本港防疫措施影響，渣打香港馬拉松2022年原定11月20日舉行，惟香港田徑總會因未收到政府批准，故曾宣布取消。

經歷停辦風波後，渣打香港馬拉松在10月13日宣布將在明年2月12日舉辦，賽事將同樣設有馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，賽事會沿用傳統路段，當時的參賽名額暫定為25,000個。