渣打馬拉松｜六旬跑手歷經25屆未言倦：5小時內未跑完才「退休」

連續急行42.195公里的路程，對不少人而言已是殊不容易。將近66歲的霍志英，卻自1997年以來，從未缺席渣打馬拉松，每年參賽疾走42.195公里已成習慣，過去24屆賽事已累計奔跑近千公里。

歷經香港長跑歷史，足跡遍佈深圳、赤鱲角機場、青馬大橋等，霍志英憶述，過往長跑風氣未盛，馬拉松期間跑進維園會被途人責罵「阻住晒」，直至「沙士」後，大眾才逐漸多運動諒解。到近年新冠疫情，他表示同樣受到影響，戴口罩難以練跑，又未知比賽會否取消，因此減少練跑，現時志在參與，會一直繼續參賽，直至無法於五小時內完賽才「退休」。



年近66歲的霍志英（左），從未缺席渣打馬拉松。（黃寶瑩攝）

第25屆渣打馬拉松將於今年2月12日舉行，受疫情影響，賽事於去年一度暫停。首屆渣馬於1997年舉行，當年稱為「渣打港深馬拉松」，從上水的北區運動場出發，途經落馬洲往內地皇崗口岸，以深圳體育館為終點，霍志英便是跑手之一。

1979年首度接觸馬拉松

早於中學畢業後，霍志英便與跑步結緣，百無聊賴與朋友到街上跑步，從奧運得知馬拉松的存在後，便在1979年初嘗全馬賽事，圍繞石崗軍營跑四個圈。箇中細節至今難忘，經驗不足的他，跑畢三圈後體力節節下跌，愈跑愈慢，期間跑不敵在旁向他挑戰的「村童」。完賽後，三天動彈不得。

霍志英笑稱，其實先天條件不宜跑馬拉松，既有扁平足，又大汗淋漓，完賽後可輕8磅。不過，自第二次參賽後便「上癮」，從此醉心馬拉松，曾經腳趾有傷患，但都堅持先完成賽事，翌日才接受手術。持續一直練跑，霍志英曾經以3小時30分內的佳績完成賽事，成為挑戰組的選手。

霍志英手持當年晉身挑戰組的選手號碼布。（黃寶瑩攝）

「沙士」前曾被罵阻路

渣馬賽道每年都略有不同，曾於赤鱲角機場舉行，又會途經不同幹道，例如青馬大橋、東區走廊等，霍志英指每年都獨特難忘，並指過往運動風氣未盛，跑進維園一帶時，會被途人責罵「阻住晒」；直至2003年「沙士」過後，大眾更著重健康，情況逐漸有改善。

不同年份的渣馬場刊，賽道不盡相同。（黃寶瑩攝）

在渣馬跑道橫跨近千公里，但疫情對霍志英而言，仍然是一大挑戰。他坦言，戴上口罩難以練跑，「戴口罩點跑？」而且人始終有墮性，未確定可如常舉行賽事前，都減少練習。

「專職跑步，副職工作」，霍志英笑言上司會這樣形容自己。問到何時「退休」，他表示「自己承諾跑到60歲」，但今年已將近66歲，現時志在參與，只要仍然可於五小時內完成賽事，便不會言休。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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楊鴻波（左）及霍志英（右）以不同身份參與渣馬，二人同樣熱愛馬拉松。（黃寶瑩攝）

義工曾被投訴收律師信

每屆渣馬賽事可順利舉行，除了一眾跑手，亦有賴義工。楊鴻波在1997年時參賽，之後從1998年起擔任義工，現時為10公里起點的統籌。他表示，賽道經過民居，需事先斡旋、解釋，例如最初跑經東區走廊時，受到周遭民居強烈反對，需派傳單解釋。他又指，需要與政府合作，但官員未必有做運動，不理解實在操作，故同樣需解說。

另外，賽事期間又會遇上不同選手，楊指10公里賽較多新手，不少人錯過集合時間，但又要求前往起步點，結果自己曾被過百人圍罵。他嘆道，更曾有有選手發律師信控告，指已繳交報名費，卻不容作賽；結果由於該選手本身遲到，事件就此作罷。

有成功感堅持24年

至今擔任了24屆義工，楊鴻波笑言，其實喜歡以跑手身份參加，但始終需要有相關人士擔任義工籌備，而且每次完成賽事都莫大成功感，結果便堅持了24年，「完成賽事係個honor嚟」。