疫情放緩檢測需求低　快測劑大冧價　深水埗區有低至一蚊盒

隨著疫情放緩，防疫措施撤銷，市面防疫用品的價格亦大幅下降，雖然學校快測等措施仍維持，但快測劑已冧價。記者今日（4日）在深水埗發現有低至一蚊盒的快測劑，有店員表示與疫情高峰時比較，售價相差10倍，亦有市民指不會再囤積快測。



▼2月4日 檢測需求減快測劑跌破底價低至一蚊盒▼



+ 3

隨住防疫措施放寬，政府取消向確診者發出隔離令，市面上防疫用品的價格下降，記者今日巡視深水埗區，發現有低至$1一盒的快測劑，亦有店鋪推出「多買多平」，一盒售價$5，買20枝盒平均售價減至$3.5。亦有店鋪捆綁式銷售，售$10三盒。

有店舖的職員表示，隨着防疫措施放寬，加上來貨價下降，因此售價可作出調整，快測劑銷售量在新年前已開始下降，現在沒有再批發給學校，市民亦傾向單枝購買。他舉例其中一款最貴時賣$50一盒的快測劑，現在只售$4一盒。

市民郭先生表示，相信未來都會需要購買少量快測劑，但不會囤積，「好似口罩咁，買少少放屋企，但係唔會囤積。」他表示，購買時不會以平價作為揀選條件，因為只會購買少量。

▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼

