見證大埔區急症服務的變遷

這是兔年筆者在本專欄的第一篇文章，先恭祝大家身體健康，「兔」氣揚眉！

相信不少市民都會趁新春行大運，大埔是其中一個好去處。這裡除了有林村許願樹，亦有水碧山青、歷史悠久的景點和各式各樣的美食，大街小巷好不熱鬧。熟悉這區的舊街坊都知道，大埔一九七九年發展成新市鎮，到九十年代中期更進一步填海，發展更多基建和房屋設施，現時人口已躍升至超過三十萬。

撰文：新界東醫院聯網總監鍾健禮醫生



今年二月初，雅麗氏何妙齡那打素醫院的急症室已完成第二階段擴建工程，新增設施包括備有負氣壓隔離區，提升感染控制能力。

醫療配套方面，早年大埔區病人如果需要入院接受治療，便要跨區到沙田威爾斯親王醫院。現時除了有提供急症住院服務的雅麗氏何妙齡那打素醫院外，亦有大埔醫院提供復康療養服務，共同守護大埔區居民的健康。

過去大埔區急症服務，主要由大埔賽馬會診療所急症室提供。直至那打素醫院於一九九八年四月開展二十四小時急症服務後，大埔賽馬會診療所的急症室才退下火線。大埔區急症服務亦踏上新的里程碑。

聽一些醫護前輩所說，舊式鄉村診療所充滿人情味，部分醫護人員更與村民稔熟、有傾有講。過去大埔區以鄉郊為主，人口亦沒有現在般稠密，大埔賽馬會診療所的急症已足以應付需求。但隨著人口增長和社會發展，設施相對簡單的診療所急症室，已不能應付需求。就以救治突發事件的傷者為例，過去大埔區發生突發事故，傷者會先被送到大埔賽馬會診療所急症室，經初步治理傷勢後，會由救護車轉送到沙田威爾斯親王醫院接受進一步治療。

那打素醫院急症室投入服務後，過去二十多年來一直在大埔區肩負著救急扶危的重責。急症室由初期只配備較簡單的設施，到後期陸續增設診症室、急救室及小型手術室等，大大提升急救能力。急症室其後亦陸續增設淨化中心，為受化學品污染病人提供清洗及治理。那打素醫院位處大埔工業邨附近，萬一工業邨內發生嚴重化學品意外，病人可以在最短時間內接受合適治療。

那打素醫院的急症室擴建範圍亦增設了診症室，有助提高急症室服務量。

為了應付大埔區人口不斷增加及老化的服務需求，那打素醫院急症室於二零二零年展開擴建工程，在急症室對開空地擴建新範圍，提升急症服務空間。今年二月初，急症室已完成第二階段擴建工程，並同步進行第三階段工程。擴建後的急症室大大提升了治療急症病人的能力。

新增設施包括備有負氣壓的急救室，可以第一時間為患有經空氣傳播疾病的病人進行急救。急症室的擴建範圍亦增加了診症室、病格、小型手術室等；病人等候區空間亦得以擴充；淨化中心由戶外遷往戶內，方便有需要的病人，在淨化除污後可以立即接受治療。整個擴建工程不單增加了急症室的空間，有助提高急症室服務量，同時建立更安全及無障礙的臨床環境，以應付需求增長，提升服務質素。

過去無論遇上不同挑戰，以至持續數年的新冠疫情，急症室同事都不分晝夜站在最前線，守護病人健康。作為一位急症科專科醫生，我深深明白急症室如何竭力為醫院把關，醫護人員都表現出卓越及無私精神。

過去數十年，大埔區的急症服務出現不少轉變，由過去簡單的大埔賽馬會診療所，到今天那打素醫院具規模的急症服務，經歷了不少變遷。在未來日子，那打素醫院團隊會繼續秉持矜憫為懷的服務精神，與不同社區伙伴通力合作，令大埔區急症服務發展更臻完善。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

