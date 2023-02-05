全面通關前夕︱尖沙咀名店街人流漸多　內地客讚服務友善媲美澳門

內地與本港明天（6日）起全面通關，取消出入境前的核酸檢測要求及配額，另羅湖口岸將會重開，香園圍／蓮塘口岸亦首度開放旅客通關。

《香港01》今日中午（5日）前往尖沙咀廣東道一帶直擊開關前夕情況，「名店街」已漸現人流，有內地旅客慕名而至購買名牌手袋及服飾。有來自深圳的旅客滿意是次購物體驗，認為可媲美澳門的服務態度，又指全面通關後會再來港旅遊；但亦有旅客指店員的服務態度已倒退，不及疫情前質素。



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深圳客赴港購名牌手袋讚體驗好：有一種去澳門的感覺

來自深圳的葉小姐拖著銀色行李箱，從某間奢侈手袋品牌店邁出，得悉明日全面通關，她指深、港兩地位置毗鄰，會再來香港旅遊，並即日往返，「就隔一條河而已，就很方便啊。」葉小姐指，其心儀手袋款式缺貨，需要等待店鋪通知，估計幾日後會再赴香港取貨。

她讚賞品牌店的專櫃小姐服務態度友善，「有一種去澳門的感覺，因為澳門那邊不管是櫃姐還是司機都挺好的，現在好像到香港也有這種感覺。」她指在香港購物，價格和品質都令人滿意，整體消費水平比澳門低。

首訪港旅客稱貨品款式齊全 買個「開心」

王小姐和郭小姐昨日已從深圳來港旅遊，今日到名店街購買耳釘及皮帶等飾品，花費不到1萬元。首次來港旅遊的王小姐指想「感受不一樣的文化」，又指海港城的貨品比較齊全，希望「買個開心」。王小姐亦指全面通關後，方便的話會再來香港旅遊。

服務態度不及三、四年前好

周小姐則憶述上一次來香港已是三年前，通常都會選擇在「名店街」一帶逛逛。她指自己今日花費約1、2萬元購買衣服和首飾，不過覺得店員的服務態度不及三、四年前好。

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