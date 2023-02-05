給十九歲的我｜停映前觀眾看後感：影片確實可讓家長作出反思

歷時十年製作、由張婉婷執導的英華女校重建記錄片《給十九歲的我》，掀起紀錄片倫理爭議，今日是正式上畫踏入第四天（5日），亦是停映前最後播映日。有入場觀眾剛得悉事件，認為目前的報道片面，難以判斷誰對誰錯，並讚揚該片確實可讓家長作出反思。



有大學生觀眾表示，理解不想過去的生活暴露於大眾，因此贊同片方停播的決定，「如果知情嘅話，我應該唔會睇啦。」



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



+ 2

觀眾引率張婉婷謝票︰每部片有每部片嘅命運

《給十九歲的我》風波愈演愈烈，雖然已宣布明日起停播。堅尼地城高先戲院晚上6時40分上映的場次，繼續如常上映。據觀眾表示，謝票時現場並無噓聲，導演張婉婷當時稱：「每部片有每部片嘅命運。」

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



+ 4

觀眾稱未分清雙方對錯 讚帶出反思生命價值

謝票結束後，約有數十名觀眾離開戲院，其中林太坦言並不清楚風波詳情，但認為報道的描述片面，大眾難以了解涉事學生過去所簽署的同意書。「如果當係一套電影去睇係OK。」

她又指，暫時分不清雙方對錯，若撇除風波去觀看該作品，確實帶出反思生命的價值。但她理解涉事學生的不情願，「明白有啲同學覺得睇返好尷尬，但有好多值得家長反思嘅位。」

丈夫林先生在旁補充指，有同學出現情緒問題，擔心繼續上映將影響她們的學業及生活，「應承得人唔公開，就應該唔好公開。」

劉同學指，電影票早在風波發生前已購買，「如果知情嘅話，我應該唔會睇啦。」（歐陽德浩攝）

中大學生贊同停播︰較好的補償

來自內地的中大劉同學表示，戲票早在風波發生前已購買，「如果知情嘅話，我應該唔會睇啦。」但她稱對事件抱持中立態，並解釋即使雙方最終並無簽署同意書，但攝影進度已達一半，電影方亦付出不少成本，並非導演或任何一人便可作出決定。

但她理解涉事學生並非公眾人物，擔心過去的生活被全部港人觀看，因此贊同片方停播的決定。「我覺得導演今天說暫停公開放映，也是一個比較好的補償。」