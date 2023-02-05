給十九歲的我｜英華女學校前校長向校友致歉：作爲發起人責無旁貸

撰文：江麗盈
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《給十九歲的我》掀起社會熱議，片中主角、英華女學校學生阿聆撰文稱學校未有尊重其意願，將紀錄片公開放映。英華女學校前校長李石玉如今日（5日）透過英華女學校的社交平台發放給校友的信，內文提到作為紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，她責無旁貸，為引起學生和學校種種的困難深感抱歉，並相信現時是英華一個極艱難的時期， 期望校友以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。

▼2月5日　《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

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英華女學校前校長李石玉如今日（5日）透過英華女學校的社交平台發放給校友的信。她在內文提到，過去十數小時有關紀錄片的報道，相信令校友們覺得很不安，又指自己退下工作崗位8年，本來不應該再涉足學校事務，但作爲紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，她責無旁貸。

她續指，自己十分重視紀錄片中呈現的每一個生命，其中有她所珍愛的學生。她為當初的意念而引起學生和學校種種的困難，深感抱歉。她表示，相信這是英華一個極艱難的時期，作爲其中一份子， 期望校友以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。

(電影劇照)

▼《給十九歲的我》影片截圖▼

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有英英女校校友於校友群組代轉發委約導演張婉婷拍攝《給十九歲的我》的前校長李石玉如聲明。
電影紀錄幾位女同學在大時代下的轉變。（《給十九歲的我》影片截圖）
張婉婷推出紀錄片新作《給十九歲的我》，繼早前在網絡上被優先場觀眾發文負評，在張導加入「推廣香港新優勢專責小組」後，更引發網民呼籲杯葛。（《給十九歲的我》電影海報）
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《給十九歲的我》發生甚麼爭議？

兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，詳情按此

阿聆提出甚麼質疑？

她認為學校和攝製團隊無尊重學生反對公映的意願，只引用法律解釋。詳情按此

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