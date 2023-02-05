給十九歲的我｜英華女學校前校長向校友致歉：作爲發起人責無旁貸
撰文：江麗盈
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《給十九歲的我》掀起社會熱議，片中主角、英華女學校學生阿聆撰文稱學校未有尊重其意願，將紀錄片公開放映。英華女學校前校長李石玉如今日（5日）透過英華女學校的社交平台發放給校友的信，內文提到作為紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，她責無旁貸，為引起學生和學校種種的困難深感抱歉，並相信現時是英華一個極艱難的時期， 期望校友以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。
▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼
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英華女學校前校長李石玉如今日（5日）透過英華女學校的社交平台發放給校友的信。她在內文提到，過去十數小時有關紀錄片的報道，相信令校友們覺得很不安，又指自己退下工作崗位8年，本來不應該再涉足學校事務，但作爲紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，她責無旁貸。
她續指，自己十分重視紀錄片中呈現的每一個生命，其中有她所珍愛的學生。她為當初的意念而引起學生和學校種種的困難，深感抱歉。她表示，相信這是英華一個極艱難的時期，作爲其中一份子， 期望校友以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適的處理。
▼《給十九歲的我》影片截圖▼
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