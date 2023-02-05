給十九歲的我｜大狀稱未成年簽文件無效　轉公開放映需另簽同意書

追蹤多位英華女校學生成長過程的紀錄片《給十九歲的我》掀起社會爭議，其中一位受訪女生阿聆公開撰文，表明曾不欲該片公開放映，惟校方未有尊重其意願，更指其父母簽署的同意書有法律效力；另一位受訪女生阿佘則曾提及，同意書是她自行簽署。



執業大律師陸偉雄指，簽署同意書的人如在簽署時未達法定年齡，該同意書並無法律效力；不過，若然是由父母或監護人簽署則有法律效力。但他提到，如與父母或監護人簽署的同意書只列明在校內放映，但現時卻改作公開放映，是需要另簽同意書。惟他指出，如同意書中有列明「以任何形式發布」，便有機會出現「口同鼻拗」，簽署人要證明當初有人曾承諾只作校內公映，該份同意書才有機會被視為無效。



▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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可向法庭申請禁制令 打官司費用高昂

就著同意拍攝的同意書，陸偉雄表明，如簽署同意書的人是12歲學生，因為他未到達法定年齡，該份同意書並無法律效力，「簡單講，一個小朋友12歲，無家長、無監護人去簽，佢可以推翻，因為佢都未到法定年齡，佢簽嘅可能會視之為無效。」

張婉婷導演與五位《給十九歲的我》紀錄的女學生，一同回到母校英華女校出席「《給十九歲的我》感恩大會」。（資料圖片／陳順禎攝）

由父母或監護人簽署 具法律約束力

相反，如果同意書是由父母或監護人簽署則有約束力，「我要強調如果有家長或者監護人簽，咁就約束住，即使小朋友當時得12歲，家長、成年人幫佢簽咗，就唔可以講我當時12歲，又唔係我簽，咁又講不過去。」

其中一位受訪女生阿聆撰文提到，她的同意書由父母所簽，在她表明不同意紀錄片公開放映後，校方、導演及監製曾稱已經尋求法律意見，如果她仍要繼續阻止的話有機會有法律責任，又指即使她沒有簽署任何文件，她在成年後仍有繼續參與拍攝的行為是silent consent（默許），即有法律約束力。

陸偉雄回應指，「我哋法律上無一個名詞叫silent consent，只不過可能有啲條款，你反對呢，你就應該要係指定時間提出，你係指定時間唔提出，就視之為你唔反對。」他續指，要看看文件是否有這類條款，講明簽署後多少年沒反對即可視為同意。

大律師陸偉雄。 (照片由受訪者提供)

需留意是否有「以任何形式發布」條款

陸偉雄表示，若然父母或監護人簽署時的認知是紀錄片只在校內放映，但現時卻作公開放映，是需要另簽同意書。不過，值得留意，如最初簽署的同意書上有寫明「以任何形式發布」，就要視乎最初是否有人曾口頭承諾過相關拍攝只會在校內放映，「口頭承諾都係有約束力」。他直言這種情況較為複雜，會出現「口同鼻拗」的情況，簽署人需要證明當年曾有人承諾只作校內公映，該份同意書才有機會被視為無效。

他指不論是受訪學生、家長或監護人，如不想紀錄片再公開放映，可以向法庭申請禁制令。不過他提醒大眾打官司費用高昂，而且「再有信心打贏嘅官司都有機會打輸」，建議各方先磋商，如商討刪走拒絕公映受訪學生的部份，藉此解決問題。