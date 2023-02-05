給十九歲的我｜英華女學校發聲明：繼續關心受影響同學　釐清問題

歷時十年製作、由張婉婷執導的英華女校重建記錄片《給十九歲的我》，掀起紀錄片倫理爭議，正式上畫踏入第四天（5日），隨即宣布明起急煞停。英華女學校晚上於校網發表聲明，指由於公映帶來負面影響，「我們除了會繼續關心受影響的同學，亦與張婉婷導演及校董會達成共識，決定由周一（6日）開始暫停公映，讓各方有時間釐清問題，商討合適的處理方法。」



▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼



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英華女學校晚上於校網發表聲明，指由於公映帶來負面影響，決定由周一（2月6日）開始暫停公映，「讓各方有時間釐清問題，商討合適的處理方法」，另強調會繼續關心受影響的同學。(英華女學校校網截圖)

負責發行的高先電影有限公司今日晚上亦於FB專頁刊登公告，公布《給十九歲的我》將於周一起暫停公映，公告製圖中附有英華女學校及高先電影標誌。



紀錄片《給十九歲的我》，由英華女學校前校長李石玉如於2011年委約校友張婉婷攝制而成，拍攝連同製作歷時十年。《給》追蹤該校六位性格及家景各異、千禧年代出生的女生，於校舍暫遷重建期間以至入讀大學的成長經歷。

負責發行的高先電影有限公司今日晚上亦於FB專頁刊登公告，表明《給十九歲的我》將於2月6日起暫停公映，公告製圖中附有英華女學校及高先電影標誌。(高先電影有限公司FB專頁圖片)

不過，《給》公映甫踏入第四天，旋即引來輿論，受訪者之一的阿聆的親筆自白，表現對校方及攝製團隊的不滿，認為雙方未有尊重其反對公映意願，校方更以其父母曾在2012年簽署的「同意書」為由，指其「繼續阻止的話有機會有法律責任」。坊間迴響急轉彎，有網民號召杯葛罷影，導演張婉婷則於同日的謝票場宣布明日起暫停公映。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼

