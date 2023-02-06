跨境學童｜學界料中學生最遲下周全部回校　初期遲到或酌情處理

今日（6日）起中港兩地全面通關，教育局日前指，將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港上學安排，2月8日起將先涵蓋中學生；2月22日則擴至小學生、幼稚園及特殊學校。北區中學校長會主席方奕亮今早在電台節目表示，學校已嚴陣以待準備迎接跨境學生回校，有部份學校選擇讓學生分批回校，最遲下周所有學生均會全部回校面授。

至於羅湖有工程或影響過關時間，方指已發出通告提醒學生「預鬆」上學時間，並認為「口岸有少少迂迴啲，手續上可能同以往有少少唔同」，但不會有太大影響。他又指，若學生在通關初期遲到，校方會酌情處理。



▼2月6日 跨境學童回港上課▼



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方奕亮在港台節目《千禧年代》表示，一般學校已嚴陣以待準備迎接學生回校，部份學校將會分高中及初中兩批學生回校，亦有學校「一次過返晒」， 「基本上都係around（大約）呢個禮拜，或者最遲下個禮拜都會安排啲學生陸續返晒學校。」他指，大部份跨境學生希望回港上課，較少聽到不打算回港。

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有初中生未曾回校

方又指，需要觀察學生的適應情況，有跨境初中學生未曾到校上課，「中四學生都係返咗嚟一年，可能中一嘅時候返過學之後呢幾年都無返過嚟。」他表示關注校服、訂飯、社交、課程適應等問題，預計學生仍需適應時間，學校將會幫助及輔導適應。

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至於證件安排方面，方奕亮表示，中學生大部份有身份證，需要以回港證過關的學生僅佔少數，認為小學生的證件問題影響較大，但政府可統一處理學生證件問題。

通關初期遲到可酌情處理

問及羅湖工程會否影響過關時間，方說羅湖是主要的通關口岸，早前已發出通告提醒學生該處有工程，學生需調節及預留更多時間小學，但認為「我諗又唔會話爭得太遠，可能口岸有少少迂迴啲，手續上可能同以往有少少唔同，預返個時間應該唔會太大影響。」他又指，若學生在通關初期遲到，校方會酌情處理，但在習慣通關後，就應預留足夠時間返校。