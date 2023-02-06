通關直擊｜羅湖人流暢旺　旅行社迎接團友　港人興奮得徹夜未眠

羅湖口岸今日（6日）終於重新開放。隨著內地與香港目前免核酸、免隔離通關，羅湖今晨人氣變旺，有港人一過完關抵埗羅湖，即興奮自拍。

有接待港人的內地旅行團今日首發前往佛山，導遊於口岸迎接團友，形容報名反應熱烈，「公司電話響過不停」，未來一周會再有三至四個旅行團出發。有三年未踏足內地的港人感興奮，開心得「琴晚成晚瞓唔着」。



▼2月6日羅湖口岸重開▼



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抵達羅湖之後，口岸出入口設佈景板，寫上「深港同心，口岸通行」，亦設有「許願牆」，附近放有桌子，提供便利貼及筆，供抵深圳人士填寫願望。有港人在佈景板前興奮自拍，嘆「三年又三年」。

羅湖汽車站外人氣旺盛，不少人擠在售票處，購買前往廣東省各地方的大巴車票。售票處外上樓梯可前往香港關口，樓梯口位置有不少保安人員提供指示。樓梯上方，可見擺滿帳篷及欄杆，供南下過關人士排隊。

食玩假期導遊部主管容先生表示，旅行團反應熱烈。（林靄怡攝）

旅行社迎接港旅客

有內地旅行社人員，今日迎接由香港前來參加佛山三日團的旅客，該團行程包括參觀西樵山、觀音寺等。食玩假期導遊部主管容先生表示，此為疫下三年以來首個旅行團，一行27人，現先接待羅湖口岸的香港旅客。該旅行團主要提供五星級酒店住宿，上周六（4日）得知中港今日全面通關後，隨即接受報名。容先生形容，旅行團反應熱烈，「公司電話響過不停」，未來一周已經有三至四個旅行團已成團。

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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豁免核酸檢測即報團

「真係好開心，琴晚成晚瞓唔着」，李小姐是首發團團友之一。今日之前，港人前往內地需預約及接受核酸檢測，李小姐表示自己嫌麻煩，「我又唔係咁叻」，所以選擇等到今天出行，「好耐都冇出過團，今日羅湖第一日開關，好開心，我哋即時報團」。

不過李小姐亦說，暫時不會參與港人北上熱門娛樂「揼骨」，因為始終疫情仍然存在，「最主要出嚟relax（輕鬆）下、開心下、同啲朋友聚下，因為真係幾年都冇去啦」。她亦希望晚上可與朋友行街、食宵夜，未來亦想去內地其他更遠的地方，如貴州遊玩。

譚婆婆則與朋友一行15人一同參加旅行團，「好開心、有得返嚟好興奮，三年幾未嚟過」。她同樣得知回內地不需接受核酸檢查，便隨即報名，「就係知道，所以先個個都報，如果唔係個個都唔敢嚟」。