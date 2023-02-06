通關直擊︱中三跨境生升中以來未見過同學　今率先回港感興奮

本港今日（6日）起與內地免配額、免核酸檢測過關，教育局早前公布，周三（8日）起亦恢復跨境中學生免配額、免核酸檢測來港上學。不過，有跨境學童心急回港見老師及同學，早於今天率先回港出席面授課堂；亦有學童因為久未回港，八達通早已沒有餘額，過境後第一件事就是增值八達通。

中三的羅同學自從升中起，便未曾親眼見過同班同學。他今早率先回港，坦言心急見到同學及老師，心情好激動、好開心。對於回校路線，他稱尚有些少印象，但已經不太熟悉。



▼2月6日 跨境學童回港上課▼



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內地與香港今日（8日）起免核酸、免配額通關，旅發局在抵境大堂、港鐵閘口前派發口罩予入境者，並送上印有「你好，香港」的禮物袋。內裏有主題公園紀念品、優惠券、莎莎禮品、奇華零食、商場現金券等。

跨境學童免配額、免核酸檢測來港返學的安排，原本周三（8日）才實施，初時先涵蓋中學生；直至22日才擴至小學生、幼稚園及特殊學校。不過，有跨境學童等不及周三，今日即回港上課。

林同學表示，升中以來未曾回校上課，心情感到興奮。（林靄怡攝）

中三生未曾親見同學

就讀中三的羅同學表示，疫情以來首日回港上課，心情甚興奮、激動及緊張，皆因他從中一起，便展開網課生涯，上中學三年以來，不曾見過同班同學，「同啲同學好少接觸，返學同老師都好少講嘢」。對於前往學校的路程，他稱只有少少印象，並不熟悉。他稍後會乘搭東鐵至上水站，然後再轉到彩虹邨回校，「想心急快啲見到啲老師同同學」。

▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼



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就讀中四的張同學由於太久未回港，八達通早已沒有餘額，抵港後第一件事，就是往客戶服務中心充值。他的學校位於大埔，今天早上6時10分從家裏出發，需時一個半小時，預計可於早上7時30分抵達學校。

▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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周三已可免核酸、免配額上課，問到為何今日率先返港，羅同學回應稱：「因為想快啲返學校，重新有返校園生活」。她坦言，久未回校感到緊張及期待，上次回港上課已是中一，當時香港正值社會運動，經常停課，「成日都係（學校）上幾日，跟住就返屋企上幾日，所以想快啲返學校有返校園生活」。過去三年一直上網課，她表示以微信與同學溝通，擔心與同學見面後相處的情況。

▼政府公布由2月6日與內地回復全面通關▼



▼2月2日 旅發局向旅客派發消費優惠券▼

