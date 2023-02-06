通關直擊｜實測羅湖口岸過關　只需15分鐘　新設電腦填健康申報

暌違三年，兩地來往終於回復正常，今日（6日）起港人入境內地不需預約配額及出示核酸檢測陰性證明，從此可自由出入深圳從商、探親和吃喝玩樂。《香港01》實測由香港經羅湖口岸入境內地可於15分鐘內完成。雖然港府已撤銷大部份入境內地的限制，但別忘記目前入境內地以及從內地回港，仍需完成健康申報，獲取「黑碼」後方能成功過關。



不過，羅湖口岸內地關口設有一項新設施，入境前關口擺放了多部電腦，供未能上網及未能使用手機完成健康申報的人士使用，此後儘管沒有網絡，返關口都「唔使驚」。



▼2月6日 羅湖口岸重開後首批市民及旅客出境▼



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【前往內地】

一、以智能身分證從香港出境

從港鐵羅湖站出閘後，直接攜同身份證使用「e-道」掃描身份證及指模，或透過人手櫃位核對身份離境其後經過海關及免稅店，走過橫跨深圳河的羅湖橋。

二、填寫健康申報表、出示「黑碼」

羅湖橋中途擺放易拉架，提醒過境市民透過微信（WeChat）小程式掃描通道上顯示的二維碼，進入「海關旅客指尖服務」頁面，輸入資料完成健康申報。不過羅湖橋網絡不穩定，建議市民於香港預先填寫。倘長者不懂得手機上網亦不要緊，羅湖橋設有特別通道，擺放了約20部電腦，供未能成功以電話完成健康申報人士使用，旁邊有工作人員提供協助。完成健康申報並取得「黑碼」後，進入入境大堂前需給予海關人員檢查，之後自行於機器上掃描二維碼即可。

▼2月6日 東鐵首班由上水站開往羅湖站的列車開出▼



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三、以「回鄉證」入境內地

進入內地過關大堂後，曾為「港澳居民來往內地通行證（回鄉證）」申請智能過關的港人，可選擇使用閘機掃描回鄉證及指模後入境內地，緊記此處需要除口罩識別容貌。否則，亦可選擇透過人手櫃位辦理入境手續。內地關員檢查回鄉卡及核對樣貌後則會放行。

《香港01》嘗試以人手櫃位辦理入境手續，過程同樣快捷及流暢，毋須排隊。

▼2月6日 有旅客經羅湖南下來港▼



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【返回香港】

一、填寫健康申報表、出示「黑色二維碼」

透過微信（WeChat）小程式掃描通道上顯示的二維碼，進入「海關旅客指尖服務」頁面，輸入資料完成健康申報（需要網絡）。取得「黑碼」後，進入內地過關大堂前出示予海關人員查看。

記者上午11時於羅湖口岸過關，供海關人員檢查後，需要排隊片刻，現場有廣播提醒「提前打開申報碼，請掃碼入境」 ，及後可進入電腦區。旁邊有二維碼掃描器供過境市民掃描黑碼，電腦則供未能成功以電話完成健康申報人士使用。

▼2月6日羅湖口岸重開▼



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二、以「回鄉證」出境內地

抵達羅湖口岸後，同樣已申請智能過關的港人，可選擇使用機器掃描「回鄉證」及指模後出境內地；否則，亦可選擇透過人手櫃位辦理入境手續，內地關員檢查回鄉卡及核對樣貌後則會放行。

三、以智能身分證入境香港

再次踏上橫跨深圳河的羅湖橋返回香港入境大堂，以身份證使用「e-道」核對身份後，則已抵達港鐵羅湖站，及後可經東鐵綫往市區。