消委會｜虎年十大消費新聞膠袋稅居首　男童挨跌天價模型緊隨其後

由消委會主辦的「虎年十大消費新聞」選舉在今（6日）公布結果，共接獲4,750人投票，膠袋徵費增至1元影響全港市民，以3,463票登上榜首，其他上榜新聞涉及快測包、航機安排、消費券及餅店結業等。至於一名男童在模型店內挨跌巨型「天線得得B」遭索賠天價金額，亦成為極受關注的消費新聞。



▼虎年十大消費新聞選舉候選名單▼



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4750人投票較去年略減

隨著社會復常，今屆頒獎典禮亦在事隔兩年，再次在消委會總部復辦實體典禮。消委會主席陳錦榮表示，是次投票共有4,750人參與，較去年逾6,000人略減。他估計與疫情復常有關，市民趕辦年貨及出外旅遊，社會一片喜氣洋洋，因此錄得跌幅。

他續指，最終出爐的得獎新聞，在投票三個階段一直領先，位置亦無大變動，反映市民早有共識：「可話非選不可，好早搵到共識。」

「虎年十大消費新聞」投票結果和排名：



10位 租管條例生效 首宗濫收劏房戶水費案 業主認罪被判罰5000元 2,583票



9位 餅店Crostini突結業 苦主批事前仍賣餅卡 海關拘疑違商品例男董事 2,641票



8位 第二階段消費券新增BoC Pay及Payme兩支付平台 2,682票



第7位 航班熔斷機制致外傭供應緊張 月薪漲至6500元 2,847票



第6位 快測包質素問題多收48宗投訴 消委會推網上搜尋器一查即知認可名單 3,008票



第5位 MIRROR紅館演唱會首試實名制 開售日系統擠塞 門票歷時約11小時售罄 3,020票



第4位 2022年首3季網購騙案達6050宗 按年增逾4成 3,159票



第3位 「0+3」生效首月出境人數增7成 香港快運突取消多班已售機票航班 3,199票



第2位 男童挨跌「天線得得B」模型須賠3萬惹爭議 店方終退款致歉 3,315票



第1位 膠袋徵費加至1元冷凍食品不獲豁免 3,463票



主題消費新聞投票結果



「最大快人心」新聞：租管條例生效 首宗濫收劏房戶水費案 業主認罪被判罰5000元 2,633票



「最抵讚」新聞：快測包質素問題多收48宗投訴 消委會推網上搜尋器一查即知認可名單 2,120票



「最離譜」新聞：男童挨跌「天線得得B」模型須賠3萬惹爭議 店方終退款致歉 3,308票

