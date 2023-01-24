中五生墮健身中心強迫消費陷阱失5000元　消委會推VR體驗學懂拒絕

健身或美容中心透過不良營商手法威迫消費者的個案時有發生，有特殊教育需要人士（SEN）更是他們威迫的目標群體。消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，近期接獲一宗個案涉及一名家境清貧的中五學生，因不幸誤墮健身中心陷阱，被騙走將近5000元。

消委會近日推出虛擬實境（VR）角色體驗活動，以互動遊戲形式進行在逾60個預設場景中作出選擇，包括健身和美容兩類型的消費陷阱情節，助學生學懂如何拒絕強迫消費陷阱。



SEN人士較容易成為銷售陷阱的目標群體

消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，在消委會接獲的投訴數字中，有不少涉及健身或美容中心透過不良營商手法威迫弱勢社群的個案，「健身中心銷售員會在街道上哄騙受害者填問卷，填完就要上去被高壓或者威嚇式銷售。」

黃鳳嫺又提及，由於SEN人士的性格大多比較聽話、乖巧，在面對高壓銷售的情況，大多都不懂得該如何處理，「所以好多時佢哋會為咗逃離現場而去就範。」同時，她亦指出，因SEN人士對合約知識不甚了解，容易被哄騙以問卷形式，跟隨到銷售中心簽約或是不小心把個人資料外洩。

有受害者事後深感自責 出現失眠、食不下咽的情況

黃鳳嫺亦指出，受害者在簽署預繳式服務合約後，需要償還的金額數目下限五千至數十萬元不等，「佢哋大有大呃，細有細呃 。」她表示，金額最少的求助個案是一名家境清貧的中五學生，因不幸誤墮健身中心的不良營商陷阱，被騙走近五千元，「佢畀兩個大隻佬夾咗落去用提款卡攞咗佢五千蚊，佢喊住咁同嗰個人講係佢啲學費嚟，但佢哋都冇理，照攞走。」

黃鳳嫺續指，在事發後大部分受害者都會深感自責，更嚴重更會出現失眠、食不下咽的情況，「有個案係因為事後瞓唔到覺，食唔落飯，屋企人見到佢瘦咗好多，細問下先發現。」但她又補充，這些情況下因時間被拖延得太長，難以作出追討。同時，她亦呼籲市民若不幸誤墮銷售陷阱應及早求助。

從第一視角體驗銷售陷阱現場

消委會於今年1月下旬，為本港中學推出提防銷售陷阱的虛擬實境（VR）角色體驗活動及簡易圖文小冊子，期望是次活動能協助有特殊教育需要（SEN）的學生提防銷售陷阱以及協助他們能建立正確的消費態度。

北角循道衛理中學是其中一間有份參與的學校，該校特殊教育需要統籌主任麥翠紅表示，學校通過舉辦消費者教育工作坊，讓校內有特殊教育需要（SEN）的學生，以第一身視角體驗到被不良營商手法銷售健身或美容的產品或服務，「同學可以係安全環境下體驗到銷售陷阱嘅銷售手法，唔係話你拒絕一次佢就會完，而係可能會被死纏爛打。」她認為是次活動能有助學生們若真的不幸遇上銷售陷阱，能懂得如何堅決拒絕。

消委會推出的虛擬實境（VR）角色體驗活動，以互動遊戲形式進行，玩家在過程中需按照語音指示，在逾60個預設場境中作出選擇。遊戲中亦設有健身和美容兩類型的消費陷阱的故事情節，無論是在街上被銷售員強行推銷，抑或是被誘騙簽下預繳式服務合約，都可以「親歷其境」。

故事發展走向 掌握在遊戲玩家手裏

至於故事的發展走向，則全看玩家作出的選擇。若同學在面對推銷時，便立即作出拒絕，遊戲便會在此時中止，並彈出頁面表示成功提防到銷售陷阱；而如若同學選擇順從銷售員安排，則有機會被帶到銷售中心，再被誘騙簽下預繳式服務合約，而若是想在簽約時才作出拒絕，則有機會體驗到被「大隻佬」威嚇的恐怖場面。

記者陪同北角循道衛理中學的中三至中六同學，體驗VR遊戲，課室中亦有作大型投映，即使不是遊戲玩家，在場的同學亦能從旁一同參與。同學們在遊戲進行時都盡情投入，不時高聲喊出答案，在面對恐嚇時更會發出驚呼，令現場氣氛彷如親臨銷售陷阱現場。

建議政府設立不少於7天的法定冷靜期

黃鳳嫺建議政府應就美容和健身服務消費合約，設立不少於7天法定冷靜期，讓消費者在事後經過深思熟慮再決定要否履行合約內容，而如若消費者最終決定要退款，商戶亦必須接受及安排取消合約，「受害人係墮入營銷陷阱後，頭幾日返到去其實魂魄都未定，如果事後可以係唔需要理由嘅情況下取消到合約同退款，相信可以將佢哋嘅經濟上損失減到最低。」