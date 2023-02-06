渣打馬拉松｜大會籲跑手確診不參賽　提醒勿著「政治標語」服飾

渣打馬拉松將於下周日（2月12日）舉行，大會今日(6日)宣布，由於防疫措施已放寬，跑手毋須出示針卡或檢測陰性證明，亦因應「限聚令」已取消，所有賽事會回復疫情前的安排，即所有跑手一同出發毋須採用「流水式」出發。

大會又指，一如過去幾年不會准許跑手身穿帶有「政治性」字眼的服飾，否則或會取消出賽資格，甚至禁止再參與由田總舉辦的賽事。



▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼



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此外，因應賽事在星期日舉行，全港多處星期六(11日)晚上11時半起，分階段實施臨時封路安排，直至周日下午1時15分。今屆全馬、半馬賽事以尖沙咀彌敦道為起點，十公里賽及輪椅賽分別以東區走廊及灣仔運動場為起點，所有賽事終點設於維多利亞公園。

▼香港渣打馬拉松將於2023年2月12日舉行▼



星期六晚起，警方將逐步封閉西九龍公路、青朗公路、青馬大橋、彌敦道及附近一帶、東區走廊等。 運輸署預料，約230條巴士路線及40條專線小巴路線將會暫停服務或改道。當日8條地鐵路線將提早開出，另設28條特別巴士路線方便參賽者前往起點。

警方提醒市民，全港多處包括油尖旺、港島北區等交通將較平時顯著擠塞，駕駛人士應避免前往受影響地區，及早計劃行程，並選用替代路線。