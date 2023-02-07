港大研究推算第五波逾45%人感染Omicron　三針疫苗一百天內最有效

新冠疫情放緩，本港逐步復常，不少人關注日後是否要定期接種疫苗作預防。香港大學醫學院一項最新研究首次證實，接種三劑復必泰或科興疫苗後，短期內預防變種病毒株Omicron感染的有效性分別為48%及30%，第四劑的有效性比第三針更強。然而，在接種後100天，疫苗針對Omicron感染的有效性迅速減弱，其中復必泰分別降至26%和35%，科興更低至6%和11%。研究又推算第五波疫情期間，即去年1月1日至7月31日，本港逾45%人口感染了Omicron病毒。

研究結果顯示，在疫情爆發初期，接種疫苗可以在短期內效預防感染，相信使用加強劑，例如二價疫苗，可於具威脅的新型變異株引起感染浪潮前，快速提高人口免疫力。研究結果現已刊登於《自然醫學》期刊。



▼12月1日 二價疫苗正式開打▼



研究人員首先對5,310名捐血者和志願者進行大型社區血清學普查，並將普查結果與來自全港污水監測的新型冠狀病毒載量數據結合。研究人員從而估算，接種三劑和四劑復必泰或科興疫苗後100天內，對所有 Omicron BA.2 感染的疫苗有效性。研究亦針對2022年1月1日至2022年7月31日期間，香港的COVID-19累計感染率。

研究結果估算，在接種疫苗後七天，三劑和四劑復必泰在預防Omicron感染的有效性分別為48%和69%，到疫苗接種後100天時，有效性分別降至26%和35%。此外，三劑和四劑科興在接種七天後的有效性分別為30%和56%，到疫苗接種後100 天時，分別下降至6% 和11%。

研究亦發現，在去年第五波疫情，即2022年1月1日至7月31日期間，本港累計逾 45%人口感染了新冠病毒受到新型冠狀病毒感染。相應地，核酸檢測及抗原快測共確定少於 41% 的累計感染。

隨時間估計的疫苗有效性 (Vaccine effectiveness, ‘VE’) 和感染攻擊率 (Infection attack rate, ‘IAR’)。(1) 接種第三及第四劑 (doses) 復必泰 (BNT) 或科興 (CoronaVac) 後 7 到 200 天的 VE。(2) IAR 隨著時間的增長。(1 和 2) 線條對應中位數，陰影條則對應基於數學模型的 95% 可信區間。

相關研究結果表明，以信使核糖核酸 (mRNA) 或滅活疫苗平台作為加強劑，可在短期內有效預防Omicron BA.2變異病毒株感染。此研究結果也與多項證明新冠疫苗能有效預防嚴重疾病和死亡的研究脗合。

因此，有效使用加強劑，例如二價疫苗，可於具威脅的新型變異株引起感染浪潮前，快速提高人口免疫力。此外，直至去 7月，本港的累計感染率較其他海外地區低，這突顯了除疫苗接種外，持續的公共衞生和社會措施，例如佩戴口罩，對減少病毒傳播的重要性。

相關研究由港大醫學院公共衞生學院及香港科技園醫衞大數據深析實驗室 (D24H) 董事總經理兼科研總監胡子祺教授及港大醫學院公共衞生學院及香港科技園免疫與感染研究中心 (C2i) 聯席董事總經理裴偉士教授共同領導。