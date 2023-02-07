香港櫻花2023｜東涌櫻花樹海盛開人頭湧湧　學生穿浴衣打卡留倩影

目前飛往日本的航班緊張，港人欲前往日本賞櫻，恐怕要購買貴價機票。不過好消息來了，賞櫻毋須遠赴日本，東涌赤鱲角南路、觀景山的山腳一帶，便有共80棵櫻花樹可供「打卡」。踏入賞櫻期，東涌櫻花秘景今午（7日）已吸引近百名市民前往，更有女學生特地穿上浴衣拍照留念。



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東涌觀景山櫻花樹海盛開

隨著即將踏入春季，東涌赤鱲角南路、觀景山的山腳一帶櫻花樹，已踏入賞櫻的最佳時間。風和日麗的天氣，浪漫粉紅花海，配以360纜車美景，仿如置身於日本，今午吸引近百名市民到現場拍照留念，或帶同愛寵「放電」。

在漫天花海下，市民均興高采烈，其中從內地赴港讀書的胡同學，今日便特地穿上在淘寶購買的日本浴衣，頭上佩戴花瓣形狀的飾物，拿著日式圓形團扇，配合攝影師留下青春倩影。

在場賞花的李姓夫婦亦不斷高呼「好靚」，在最茂盛的櫻花樹下「打卡」。他們不認為觀景山的位置偏遠，惟現場人頭湧湧，感到空間略嫌不足，期望未來可種上更多櫻花樹。

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機管局項目種植櫻花樹徑

該片櫻花樹海為機管局在2021年推行的「機場島園景提升項目」，當局在赤鱲角南路種植10棵櫻花樹營造一條櫻花樹徑，其後項目擴大至於馬路的另一邊，成為現時共80棵的櫻花樹海。

此外，機管局去年亦在機場路，種植共260棵黃花風鈴木，預計於3月便開花盛放。

▼1月21日 昂坪山櫻花開▼

