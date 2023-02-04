香港櫻花2023｜東涌櫻花樹盛開　赤鱲角觀景山腳賞浪漫粉紅花海

隨著外遊限制放寬，相信不少人正計劃春季出發到日本賞櫻，但若來不及計劃行程的市民也不用擔心，因為香港也有不少賞櫻靚景。其中位於東涌赤鱲角南路、觀景山的山腳一帶的櫻花樹，近日便到了賞櫻的最佳時間。



東涌觀景山山腳一帶近日出現一片浪漫粉紅花海，盛開的櫻花配以樹後360纜車的美景，非常唯美，畫面如詩如畫，仿如置身於日本一樣，吸引不少市民和攝影愛好者前往「打卡」拍照留念。

前往這個東涌賞櫻秘境相當方便，櫻花樹位於東涌赤鱲角南路、觀景山山腳一帶，在東涌站乘車前往只需20分鐘左右。此外，市民亦可乘搭前往機場的E車，在機場燃料庫站下車，之後沿車尾方向步行並走到馬路對面，轉彎即可到達櫻花樹的位置。

除了觀賞櫻花外，市民亦可沿途觀賞東涌一帶獨有的美景，沿著櫻花樹後觀山景入口一直往上走，便可到達觀景山，在山上可俯瞰赤鱲角機場及東涌灣的一帶景色。

▼1月21日 昂坪山櫻花開▼



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