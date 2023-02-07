李寶椿聯合世界書院爆食物中毒　12人食堂吃雞肉漢堡後不適

衞生署衞生防護中心調查一宗懷疑食物中毒個案，涉及位於馬鞍山的國際寄宿學校、香港李寶椿聯合世界書院，12名年齡介乎17至20歲人士2月5日在學校食堂，晚膳後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵，他們全部食用過雞肉漢堡，其中3人須求醫，毋須入院，全部情況穩定。



香港李寶椿聯合世界書院。（學校網頁）

衞生防護中心今（7日）公布，正調查一宗懷疑食物中毒個案，共涉及12人。個案涉及7男5女，年齡介乎17至20歲。他們2月5日於馬鞍山一所學校食堂晚膳，約5小時30分鐘至15小時後出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等病徵。其中三名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。

據了解，涉事學校食堂為香港李寶椿聯合世界書院食堂，該校是一所國際學校，亦是一間寄宿學校，設有室內飯堂提供早午晚膳食。根據該校網站，其學校2022/23學年暫定教學費連同住宿費，本地學生每學年30萬元，海外學生39.6萬元，尚待教育局審批。

香港李寶椿聯合世界書院為一所國際寄宿學校。（學校網頁）

衞生防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病，在外進食時，應注意使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物、飲用經煮沸的水，以及進食前及如廁後要洗手等。