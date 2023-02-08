長期病患婦染疫後亡　陪審團裁定死於自然　女兒稱對衞生署感失望

患糖尿、高血壓等長期病的六旬婦人，3年前因同住女兒確診，被列作密切接觸者，獨留在家等候隔離時猝死，死後被染出感染新冠肺炎。死因庭早前召開研訊，揭衛生署專責小組當時需處理撤離行動，人手不足，數天後聯絡死者不果，後從新聞報道及傳媒查詢下得知事件。陪審團今（8日）裁定，死者死於自然。並建議衛生署預早進行培訓及演練，再遇病毒爆發時立即提升動員能力。



指署方以撤離等理由掩蓋失誤

死者幼女裁決後，表示事件告一段落，現已放下心頭大石，對於衛生署以撤離行動及人手不足掩蓋是次的失誤感到失望，會研究證據再考慮是否有進一步法律行動。

死者幼女趙海鈴（左）稱，對於衞生署以撤離行動及人手不足以理由來掩蓋失誤，直言對署方感到失望。(凌子淇攝)

等候入住檢疫中心期間離世

死者呂淑嫻（62歲）同住女兒於2020年12月9日因染疫被送往亞博隔離中心，呂被列作密切接觸者，獨留家中等候入住檢疫中心，但在12月12日被發現倒斃家中，推算在被發現前一日離世。陪審團裁定死者死於2019年冠狀病毒，及動脈粥樣硬化引起的冠狀閉塞。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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陪審團又向衛生署提出兩項建議：

1. 與其他部門協調，預早進行培訓，並定期進行演練，以便日後再有病毒爆發時，立即提升動員能力；

2. 用以填寫密切接觸者資料的表格，需要詳細考慮不同高風險因素，例如：長者、長期病患、居住現況，並加入緊急聯絡人方法。

案件編號：CCDI-367/2021(DK)