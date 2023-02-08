鄧飛未上傳1選舉廣告求免罰　指助理疏忽　官接納非惡意批准豁免

現任香港立法會議員鄧飛，涉在前年參選立法會選舉時，未把一段選舉廣告片段及電子文本等放於中央平台以供查閱，他早前入稟法院，並稱只是粗心大意而非不誠實，要求豁免懲罰。高院法官高浩文今（8日）下判辭，接納鄧的選舉助理或因工作繁忙而未把影片上傳，又指鄧已上傳136個選舉廣告，僅有一段忘了，認為他無意隱藏，故批准其申請，但鄧需向律政司支付35000元訟費。



申請人鄧飛，他亦是香港教育工作者聯會副主席，答辯人律政司司長。鄧因未有依規定，在指定時間内，把選舉廣告及資料的電子文本上傳中央平台以供查閱，因而要求豁免有關的規定，他亦要求免他因未依遵該規例，而引致的後果。

立法會認員鄧飛因未依時限上傳1段選舉廣告，求法庭豁免獲准。（盧翊銘攝）

助理指鄧每天見不同界別人士

法官在判辭透露，鄧的選舉代理人陳先生，已承認因疏忽而未有上傳影片，陳解釋因競選活動進行期間，鄧每天都要與不同界別的人士見面3至5次，全部都是由陳一人安排。陳至2022年1月處理選舉申報時，才發現未有上傳該一段影片，他即於同年3月將影片的DVD寄予選舉管理委員會。鄧亦在其誓章中承認他把申報的事都交陳處理，但他有責任確保從中無遺漏，並稱曾提醒陳上傳影片。

官指僅一廣告未上傳認為無惡意

法官指，律政司指鄧已將約136個選舉廣告上傳至指定平台，僅有一段片沒有。法官接納陳工作繁重而疏忽，無證據顯示他有惡意，且影片已上傳Facebook公開閱覽，顯然無意將影片隱藏，故批准鄧的申請。

案件編號：HCMP939/2022