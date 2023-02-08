警隊過去3年流失3094人　前線招聘率不足四成　將向內地港生招手

警隊近年流失率放緩，保安局今日（8日）提交立法會文件指出，在過去3年，警隊合共流失3094人，流失率由4.46%回落至2.89%，亦即由1313人減少至806人；警員及督察在過去3年分別招聘1785人及615人，達標率分別是38.9%及80.8%，其中警員招聘數字繼續呈下降趨勢。保安局表示，在「延遲退休方案」及「退休後繼續服務計劃」下，估計未來10年可挽留超過1.7萬名警員，警隊亦積極在本港大學及內地大學招募港生加入。



警隊在過去3年，合共流失3094人，流失率由4.46%回落至2.89%。（資料圖片/張浩維攝）

據保安局局長鄧炳強回覆立法會議員的書面答覆，警隊在2019/20、2020/21及2021/22流失率分別為4.46%（1313人）、3.37%（975人）及2.89%（806人），當中員佐級合共流失2687人、督察級276人，警司級或以上131人，警方指出，流失原因包括括退休、辭職、約滿離職、去世等。

警隊過去3年目標招募合共4590名警員，最終招聘1785人，招聘數字逐年下降，達標率僅約38.9%；督察級目標招募615人，最終招聘497人，達標率約80.8%。

退休方案料10年間挽留1.7萬警力

鄧強炳指出，公務員事務局於2018年7月推出的「選擇延遲退休方案」，容許在2000年6月1日或之後、但在2015年6月1日之前的合資格警員選擇延遲至60歲退休；警隊於2021年4月推出「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」，讓2000年6月1日前入職的非首長級警務人員延長服務至60歲，推算未來10年間挽留超過1.7萬名警員。

警隊於2022年10月開設招募中心，為有意投考警隊的人士提供即時諮詢和遴選流程的體驗，去年於11 間本地大學進行「警察大學招募快線」，並安排代表團到訪廣東省和福建省，為就讀於暨南大學及華僑大學的內地港生舉行首次「內地大學招募快線」，以提供招募資訊及安排即場遴選。